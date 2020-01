Kettly Mars lässt Voodoo auf Jesus treffen. (Stéphane Haskell/frei)

Emanuelas Welt ist geprägt von Zahlen. Sie leitet eine Bankfiliale in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince, muss korrekt gegenüber ihren Kunden sein, pünktlich anfangen, sich adrett kleiden. Eine Karrierefrau, bei der alles geordnet ist. Das wäre die Schublade, die sich jetzt öffnen müsste. Doch man kann sie gleich wieder schließen. Denn wenn Emanuela nach Hause fährt, sieht es ganz anders aus: Sie trauert immer noch um ihren Mann André, das Verhältnis zu ihrem Sohn Alain trübt sich ein. Und dann hängt eines Abends ihr Lieblingsbild ohne ersichtlichen Grund schief an der Wand. Schon bald wird in ihrer Welt so einiges aus dem Lot geraten sein.

„Der Engel des Patriarchen“ heißt das neue Buch der haitianischen Schriftstellerin Kettly Mars, die 2015 bei Bremens Festival für grenzüberschreitende Literatur, Globale, zu Gast war. Mars, die in ihren Büchern stets die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche ihrer Heimat thematisiert, hat sich dieses Mal von ihrer eigenen Familiengeschichte inspirieren lassen, in der eine Voodoopriesterin vorkommt.

Und so erzählt sie die Geschichte des bösen Engels Ivo. Dem hat der Großvater Emanuelas, der Patriarch, einst den Enkel Jacquot als Opfer versprochen. Im Gegenzug sollte die Familie von Reichtum, Macht, Ansehen profitieren, ein bisschen Faust auf Kreolisch also. Der Großvater hielt sich nicht an den Pakt, nun fordert der Engel von Emanuela, ihrem Sohn, ihrer „Couz“ genannten älteren Cousine und überhaupt der ganzen weitverzweigten Familie den längst fälligen Blutzoll.

Das Grauen dringt in die Familie Emanuelas ein wie Gift, das langsam, aber verheerend wirkt. Es wütet nicht nur auf Haiti, sondern auch in Südfrankreich und in den USA, befällt drei Generationen, vom Großvater bis zu 17-jährigen Zwillingen, quer durch alle sozialen Schichten. Kettly Mars beschreibt all dies in ihrer saftigen, sinnlichen Sprache, die man fast zu riechen meint. Genauso schildert sie auch Emanuelas Reise in ihre eigene Spiritualität, in der sich christliche und haitianische Riten vermengen. Durch diese Selbsterkundung versucht Emanuela zu verstehen, was um sie herum geschieht. Die Grenzen zwischen Bewusstem und Unbewusstem verschieben sich zusehends in dem Roman, der an die Tradition des Magischen Realismus anknüpft, aber auch starke Elemente des Thrillers und des Schauerromans enthält.

„Der Engel des Patriarchen“ ist dabei, wie die anderen Bücher der Autorin, auch ein Porträt ihrer Heimat. In Haiti, so hat Kettly Mars in einem Interview gesagt, müsse die junge Generation ausbaden, was die Vorgängergenerationen an Chaos, Korruption und Gewalt angerichtet hätten. Der Engel Ivo ist noch nicht satt.

Weitere Informationen

Kettly Mars: Der Engel des Patriarchen.

A. d. Frz. v. Ingeborg Schmutte. Literadukt, Trier. 252 Seiten, 13 €.