Die Blackberries möchten der Hektik ihre bewusst verlangsamte Musik entgegensetzen. (Kulturkraken)

Bremen. Fast alles an den Blackberries ist retro. Das Video der Solinger Band zu ihrem neuen Song „Light A Fire“ ist mit einer alten Vhs-Kamera gedreht. Die darin enthaltenen Sequenzen von historischen deutschen Städten und Bergbahnen sind echten Urlaubsvideos ihres Kameramanns aus den 1990er-Jahren entnommen. Dazu tragen alle vier Musiker Schnauzer, geblümte Hemden und keiner einen Kurzhaarschnitt. Konsequent im Retrostil hält die Psychedelic-Rock-Band auch ihr neues Album „Disturbia“, das sie am 15. Februar in den Bremer Pusdorf-Studios spielen wird. Eine Hammondorgel eröffnet den gleichnamigen ersten Song. Mit Gitarre, Bass und Schlagzeug entsteht ein warmer Sound. „Wir orientieren uns größtenteils am Musikverständnis der 1960er-Jahre“, sagt der Sänger, der im Alter von zehn Jahren die Beatles für sich entdeckte.

Vintage durch und durch

Das jüngste Album der Krautrockband erinnert an die australische Band Tame Impala, nur weniger elektronisch und weniger perfektionistisch. „Wir benutzen viele alte Instrumente“, sagt Sänger Julian Müller. „Bass, Schlagzeug und Gitarren sind aus den 1960er- und 1970er-Jahren.“ Dadurch entstehe der spezielle, unvorhersehbare Klang. Für den 32-Jährigen sollen alle Songs der Blackberries ohne elektronische Einflüsse sein. „Ich will etwas Echtes machen“, sagt er.

Passend zu diesem Stil hat die Band im vergangenen Jahr ihre „Texas Tapes“ im Ice Cream Factory-Studio in Austin, Texas, aufgenommen, das mit vielen Vintage-Instrumenten der vergangenen Jahrzehnte ausgestattet ist. Dort wurde ihr jüngstes Album auch abgemischt. An das Studio geraten war die Band über die internationale Musikmesse South-By-Southwest, auf der sie 2018 spielte. Das renommierte Festival gilt als Sprungbrett für Newcomer-Bands und machte unter anderem die White Stripes bekannt.

Seit 2007 machen die Solinger Musik, von der ursprünglichen Konstellation ist nur noch der Bandmitgründer Müller dabei. Alte Musikvideos zeigen ihn noch in einem Quartett, das mit schnellem Beat und lautem, klaren Gesang an Mando Diao oder die Beatsteaks erinnert. Die Blackberries haben sich seitdem verändert, genauso wie ihr Frontsänger. Müllers Gesang auf dem jüngsten Album ist weicher, facettenreicher. Im Song „High Noon“ singt er sogar durchgängig im Falsett. Seine Texte sind dagegen häufig düstere Gegenwartsanalysen. Eindringlich warnt er vor dem sich ausbreitenden Hass. Fatalismus prägt seinen Song „Another Day of Violence“: „I went to bed, ten people dead“, singt er. Hintergrund für die Texte war laut Sänger die Flüchtlingskrise in Deutschland. Doch er möchte nicht agitieren. Vielmehr will er zu anregen, Musik bewusst zu hören: „Alles um uns herum ist hektisch und schnell“, sagt Müller. Durch soziale Medien und Fernsehen seien die Menschen gehetzt. Seine psychedelische Musik soll ein Gegenentwurf dazu sein: „Ich will eine andere Welt schaffen, in der man sich verlieren kann“.

Weitere Informationen

Am 15. Februar spielen die Blackberries ab 20 Uhr in den Pusdorf-Studios.