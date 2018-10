Bremen bekommt einen Fernsehsender: Hans Koschnick, seinerzeit Bürgermeister der Hansestadt, betätigt symbolisch den Einschaltknopf, als die TV-Sparte von Radio Bremen im Jahr 1960 ihren Betrieb aufnimmt. (ROBERT FRIEDRICH)

Bremen. Der spannenden Dokumentation vorangestellt ist ein Hinweis: „Dieses Buch behandelt nicht die vollständige Geschichte Radio Bremens, sondern zeigt und kommentiert die Fotos von Robert Friedrich, die einen Teil der Geschichte des Senders dokumentieren.“ Mag sein. Aber was auf dem weiten Feld der Geschichtsschreibung wäre schon vollständig, und wem wäre damit überhaupt gedient? Ohnehin ist die Fülle jener Aufnahmen überwältigend, mit denen Friedrich (1923-1988), ein Hastedter, Werden und Wachsen des 1945 gegründeten Senders begleitete.

Monika Götz-Bellmer, die mehr als vier Jahrzehnte für die bundesweit kleinste ARD-Sendeanstalt tätig war, hat die bildlichen Zeugnisse des Mannes, den sie als leidenschaftlichen Techniker und begeisterten Hobbyfotografen rühmt, zu einem gleichermaßen beredten wie ansprechenden Buch vereint. „Seine Kamera war immer dabei“ heißt es (Kontakt zur in Worpswede wohnhaften Autorin über ihre Homepage www.historyradio.de). Die Entstehung des Bandes, der naturgemäß in Schwarz-weiß-Tönen gehalten ist, verdankt sich auch Bernd A. Friedrich, dem Sohn des vielseitigen Toningenieurs. Er stellte Götz-Bellmer, die den Aufnahmen kundige und unterhaltsame Texte über den Techniker und die Geschichte des Senders zur Seite stellt, das Bildmaterial zur Verfügung. Sie dankt es ihm mit einer an Anekdoten reichen Rückschau auf die Vita und das Werk seines Vaters, an denen sich die bewegte Sendergeschichte trefflich spiegeln lässt.

Es sind, vor allem aus heutiger Perspektive, faszinierende zeitgeschichtliche Bilder, die sich Robert Friedrich von seinem Arbeitsumfeld gemacht hat. Insbesondere die technischen Gerätschaften – wuchtige Radios, klobige Aufnahmegeräte, XXL-Übertragungswagen – wirken wie ein Gruß aus einer längst vergangenen Zeit. Kein Wunder eingedenk der Riesensprünge, die die Unterhaltungselektronik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vollführt hat. Dabei war es Friedrich laut seiner sorgsamen Chronistin Monika Götz-Bellmer anfangs vor allem darum zu tun, Verwandten und Freunden einen prägnanten Eindruck seiner Arbeit zu vermitteln.

Viel Raum in der 92-seitigen Dokumentation nimmt das Metier Friedrichs ein. Götz-Bellmer zeigt und erläutert Vorzüge und Nachteile von Lackfolien und Schallplatten, Bandmaschinen und Heimtongeräten sowie weiterem Equipment, das zur Gestaltung einer Sendung unverzichtbar war. Auf einigen Bildern sieht man den Tonkünstler Friedrich über anachronistisch anmutende Apparate gebeugt. Auch die wechselnden Heimstätten des Senders sind bestens dokumentiert; desgleichen Personen der Zeitgeschichte – von der Aktrice Margot Hielscher über Reporterlegenden bis zu lokaler Polit-Prominenz.

Aber auch Schwergewichte wie den Wirtschaftsminister (und späteren Bundeskanzler) Ludwig Erhard sowie den beschränkten Bundespräsidenten Heinrich Lübke („Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger!“) fing Friedrich stimmungsvoll ein. In den Histörchen, die Götz-Bellmer beisteuert, geht überdies die Rede von damaligen Helden der Popkultur mit Bremerhaven-Bezug wie Lale Andersen und Elvis Presley.

Aufschlussreich ist zudem die Rekonstruktion der Senderarbeit im öffentlichen Raum: Mit Robert Friedrich taucht der Betrachter in die denkbar unterschiedlichen Welten des Weserstadions und des Konzerthauses Glocke ein. Von besonderem Interesse ist schließlich der Abschnitt, der sich mit der Etablierung des Fernsehsenders Radio Bremen befasst. Denn als die Bilder aus Bremen laufen lernten, änderte sich naturgemäß auch die Arbeit des Hörfunks grundlegend. Aber das ist eine andere spannende Mediengeschichte.