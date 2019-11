Ehrenmitglied im Allgemeinen Deutschen Sprachverein: Otto von Bismarck. (DPA)

Also sprach Otto Sarrazin im Jahr 1914: „Schmach über jeden Deutschen, der seine heilige Muttersprache schändet!“ Was der Vorsitzende des Allgemeinen deutschen Sprachvereins in drastischem Vokabular verdammte, war die Übernahme von Lehnwörtern aus Fremdsprachen. Von 1886 bis 1943 galten die Reinigungsgelüste dieser nationalistischen Vereinigung allen vermeintlich fremden und unbotmäßigen Einflüssen. Schon die Benutzung von vergleichsweise harmlosen Leihbegriffen wie Sauce und Dame grenzte für Sarrazin und seine gründlich fanatisierten Mitstreiter an Hochverrat an der deutschen Sprachsache. Auf die Fremdwortjagd, man ahnt es, folgte die Fremdenhatz.

Nicht unbedingt ein Schelm, wer Traditionspflege raunt, wenn er an die Versuche des Vereins Deutsche Sprache denkt, Anglizismen und sonstigen Wortmigranten entweder den Garaus zu machen oder sie mit oft unzureichenden deutschsprachigen Entsprechungen zu umschreiben. Dabei fällt das Schaumaufkommen vor den Mündern der heutigen Sprachwächter zum Glück ungleich moderater aus als in der deutschen Sprachreinigungshochzeit, die in die zweite Hälfte des 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts fiel.

Der Germanist Karl-Heinz Göttert, der bis zu seiner Emeritierung Professor an der Universität Köln war, hat die rhetorischen Entgleisungen des chauvinistischen Zirkels gründlich rekonstruiert, der den Ausbruch des Ersten Weltkriegs allen Ernstes als Chance auf die Einsetzung des Deutschen als Weltsprache feierte – und schon sehr viel früher durch rassistische Ausfälle auffiel.

Dabei legte sich der Sprachverein in Gestalt des Reichskanzlers Otto von Bismarck kurioserweise ein Kuckucksei ins nationalistische Nest. Dies insofern, als ausgerechnet Bismarck Ehrenmitglied des auf radikale Sprachreinigung erpichten Bundes war. Denn der frankophone Politiker benutzte unentwegt Fremdwörter in seinen Ansprachen, und nicht immer schien es ihm gegeben, diese auf gut Deutsch zu formulieren. Humorgeschichte hat dieses Beispiel geschrieben: „Die Klagen (...) haben ein zu weites retentissement – mir fällt im Augenblick kein entsprechendes deutsches Wort ein.“

Die Auswirkungen des Säuberungsbestrebens waren durchaus verheerend. Weil das Deutsche über Jahrzehnte krampfhaft von internationalen Einflüssen beschützt werden sollte, erneuerte sich die Sprache naturgemäß kaum und blieb entsprechend defizitär, desolat und isoliert.

Weitere Informationen

Karl-Heinz Göttert: Die Sprachreiniger.

Propyläen, Berlin.

368 Seiten, 24 €.