Kulturjournalist Matthias Heine, geboren 1961 in Kassel, ist auf Sprachgeschichte und Sprachgeschichten spezialisiert. "Letzter Schultag in Kaiser-Wilhelmsland" heißt seine jüngste Untersuchung. Die hat es in sich: Heine führt überzeugend den Nachweis, „wie der Erste Weltkrieg die deutsche Sprache für immer veränderte“ (Untertitel). Einzelbeobachtungen fügen sich in dieser kundig und elegant verfassten Rekonstruktion einer Austreibung zu einem schlüssigen Ganzen.

So erzählt Heine von dem Faschisten Ettore Tolomei (1865-1952), einem italienischen Politiker, der wacker an der Italianisierung Südtirols arbeitete – und den man hierzulande deshalb als Totengräber und Ortsnamensfälscher schmähte, derweil er südlich des Brenners als Patriot bejubelt wurde. Ausführlich analysiert Heine die koloniale Sprachpolitik in Nordost-Neuguinea, damals Kaiser-Wilhelmsland. Am Beispiel von Hannover und Braunschweig, wo er Geschichte und Germanistik studierte, führt Heine die Abwertung deutschstämmiger Namen und Begriffe in der Rhetorik des britischen Königshauses vor. Selbst aus der internationalen Ächtung Frankfurter Würstchen zugunsten des Hot Dog saugt der Autor im Rahmen eines Lebensmittelexkurses argumentativen Honig. Wenig rühmlich für die Deutschen, dass dafür Ausdrücke wie das im Schützengraben populäre Verb „robben“ und die für U-Boote veranschlagte Fügung „auf Tauchstation gehen“ einen, nun ja, Siegeszug antrat. HENDRIK WERNER

Matthias Heine: Letzter Schultag in Kaiser-Wilhelmsland. Hoffmann und Campe, Hamburg. 224 Seiten, 16 €.