Professor Pierre Mazard (Daniel Auteuil) und Studentin Neïla Salah (Camélia Jordana) fällt die Annäherung schwer. (SquareOne Entertainment)

Bremen. Es gibt Filme, die dramaturgisch recht vorhersehbar sind, deren Drehbücher folgerichtig kaum überraschende Volten bergen – und die den Zuschauer (selbstredend auch die Zuschauerin) dennoch zutiefst anzurühren vermögen. „Die brillante Mademoiselle Neïla“, ein Werk des in Israel geborenen und in der Pariser Vorstadt aufgewachsenen Akteurs und Regisseurs Yvan Attal, ist so ein ausgesprochener Wohlfühlfilm, der gleichwohl heiße gesellschaftliche Eisen nicht scheut. Der im besten Wortsinne straff inszenierte 97-Minüter, der sich zur Entfaltung seiner gewitzten Fabel um politische Korrektheit nicht schert, lässt sich als weitere Variation jener Clash-der-Kulturen-Komödien begreifen, die seit einigen Jahren in Frankreich Erfolge in Serie feiern („Monsieur Claude und seine Töchter“, „Hereinspaziert“, Madame Christine“).

Und so geht die Geschichte: Neïla Salah (Camélia Jordana), eine junge Frau mit Migrationshintergrund, hat die Chance, der Banlieue zu entfliehen. Der Film setzt ein, als sie den langen Weg ins Zentrum von Paris zurücklegt, um den ersten Tag ihres Studiums an einer renommierten juristischen Fakultät anzutreten. Doch die arabischstämmige 18-Jährige ist so spät dran, dass sie der ebenso brillante wie cholerische Professor Pierre Mazard (Daniel Auteuil) beim Betreten des Hörsaals nach allen Regeln der Schmähkunst zusammenfaltet – und dabei auch vor rassistischen Sottisen nicht zurückschreckt. Notabene: vor den Augen und Ohren einer stattlichen Anzahl von Studenten.

Mit Schopenhauer und Nietzsche

Das hat Konsequenzen: Der Rektor droht dem haltlosen Zyniker mit Rausschmiss, wenn der seinen Fehltritt nicht wettmacht, um den angeschlagenen Ruf der Uni wiederherzustellen. Mazard wird dazu verpflichtet, Neïla auf einen Rhetorikwettbewerb vorzubereiten, in dem besonders schlagende Argumentationen belobigt werden. Zwar hegt die junge Frau dank des peinigenden Eklats im Hörsaal eine innige Aversion für ihren designierten Mentor. Zugleich aber ist ihr Ehrgeiz geweckt. Schließlich will sie Anwältin werden. Da können einige Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche und den antiken Rhetoren abgelauschte Kniffe nicht schaden.

So reich an Stolpersteinen die Annäherung der beiden Antagonisten ist, so launig fällt sie aus: Sei es, dass Mazard seine Schutzbefohlene drängt, in einer U-Bahn zu Übungszwecken die berühmte Rede des Antonius aus Shakespeares „Julius Cäsar“ („Mitbürger! Freunde! Römer! Hört mich an: Begraben will ich Cäsar, nicht ihn preisen“) zu deklamieren. Sei es, dass er ihr mit der Begründung, sein Kugelschreiber sei halal, nahelegt, ihre Aussprache mithilfe eines Stifts im Mund zu optimieren. Die schwarze Pädagogik verfängt, weil Mademoiselle Salah es insgeheim schätzt, zugleich gefördert und gefordert zu werden. Dass sich die Studentin und ihr Dozent dennoch nicht komplikationsfrei zusammenraufen, versteht sich eingedenk des Filmgenres und des Temperaments der Charaktere gleichsam von selbst. Schließlich puckert in beiden formidablen Figuren ein beachtliches Ego.

Der gewitzte Film zeichnet sich durch kesse Dialoge, präzise Milieuschilderungen (neben der Akademie ist der Faubourg ein Hauptschauplatz) und ein angemessenes Tempo aus. Die beiden Hauptdarsteller agieren so brillant, wie es Neïlas Redekunst erst noch werden muss: Auteuil ist ohnedies eine Säule des französischen Arthaus-Kinos, und die 25-jährige Camélia Jordana, die als Sängerin reüssierte, ist in ihrem Langfilmdebüt eine veritable Entdeckung. Noch ein weiterer Aspekt spricht für diesen wunderbaren Film: Während politisch korrektes Sprechen, sofern sie angestrengt oder/und dogmatisch praktiziert wird, der Verständigung hierzulande abträglich sein kann, saugt die französische Komödie Honig, Pointen und zudem Stoff zur Reflexion aus dem Umstand, wenn Monsieur le Professeur einen Migranten als Halloumi bezeichnet.