Obwohl ihr ein Eisvertreter (Ramon Hopman, von links) das Leben schwer macht, feilt Jessica (Jaqueline Bergrós Reinhold) dank der Hilfe von Lucy (Katharina Beatrice Hierl) und einem Wurstverkäufer (Andreas Nützl) weiter an ihren Traum. (Pakhaustheater)

Bremen. Schön waren sie, die 90er-Jahre. So bunt und so grell. Sowohl hinsichtlich der Mode als auch der Musik. In diese unpolitische und vorwiegend private Problemchen kennende Ära entführte das Packhaustheater im Schnoor am Donnerstagabend zu Beginn seiner neuen Spielzeit: Vor 140 Zuschauern feierte das ausverkaufte Stück „Eis Eis Baby – Sommer, Songs & Sonnenstich“ seine umjubelte Premiere.

Jessica aus Bautzen (stimmgewaltig: Jaqueline Bergrós Reinhold) hat einen Traum: eine eigene Eisdiele auf der Gute-Laune-Hochburg Ibiza. Derweil sitzt jedoch ihr Freund, der – oh Wunder – Ronny heißt, auf der heimischen Couch und amüsiert sich mit einer anderen. Dafür hilft ihr Lucy (Katharina Beatrice Hierl), die mit bayrischem Dialekt und Freizügigkeit auf Kundenjagd geht. Zudem bändelt Jessica mit dem schönen Prinzen von gegenüber an (Andreas Nützl), der mit tragbarem Grillgerät daherkommt. Alles könnte so sorgenfrei sein, wäre da nicht der bürokratische Wächter der hiesigen Eis-Mafia (schaurig-schön: Ramon Hopman).

Eine rosafarbene Liege, typische Accessoires wie Tattooketten oder Fellstulpen und quietschfarbene Badeutensilien – mehr braucht es nicht im Bühnenbild, um die 90er-Jahre zurückzuholen. Die Handlung des Stücks erzählt weniger eine spannende Geschichte, sondern dient in erster Linie als Bindeglied für die vielen Musicaldarbietungen und Kalauer.

Alle paar Minuten schmettern die Darsteller einen neuen Klassiker aus der musikalischen Epoche, die von wummerndem Techno, poppigen Rapsongs und frechen Mädchen geprägt war. Egal ob „Barbie Girl“, „Ice Ice Baby“ oder ein Tic-Tac-Toe-Medley: Wenn einer oder mehrere aus dem Quartett zu singen und tanzen anfangen, wippt und klatscht das Publikum mit.

Politische Themen finden sich nur am Rande, dann aber vor allem durch derbe Ossi-Wessi-Witze, die der Herkunft des Regisseurs Christian Kühn zu verdanken sind, der aus Chemnitz stammt. Krebs etwa, so erzählt Jessica in einem der wenigen traurigen Momente des Stücks, „Krebs gab es auch bei uns“. Die Sorgen der typischen Protagonistin der von Schriftsteller Florian Illies betitelten „Generation Golf“ bestimmen aber überwiegend die Querelen im eigenen Leben. Etwa die Frage, warum der Akku des Klapphandys schon wieder leer ist, schließlich habe Jessica es erst vor einer Woche aufgeladen.

Viele der überwiegend schlüpfrigen („Mein Ständer steht“), aber fast immer gelungenen Gags werden vom damaligen Zeitgeist getragen. Sie reihen sich ebenso schnell hintereinander wie die Beats aus den Liedern, bei denen Reinhold mit ihrem imposanten Gesangsdarbietungen überragt.

Aber auch ihre drei Mitstreiter überzeugen: Während Hierl mit ihrem losem Mundwerk überzeugt, ist Hopmann seine jahrelange Zirkusarbeit bei den vielen Slapstickeinlagen anzumerken. Nützl im Super-Mario-Tanktop gefällt hingegen mit großer Selbstironie. Kurzum: „Eis Eis Baby – Sommer, Songs & Sonnenstich“ ist eine amüsant-musikalische Zeitreise, die prächtig unterhält. Sowohl jene, die während dieser Zeit mit glitzerndem Cowboyhut Macarena tanzten, als auch diejenigen, die schon damals der Mode und Musik kopfschüttelnd gegenüber standen.

Die nächsten Termine: 18., 24., 25. und 31. August, 20 Uhr; 26. August, 15 Uhr. Weitere Infos und Termine unter www.packhaustheater.de.