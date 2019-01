An der Beziehungsfront: Martha (Maria Schrader) und George (Devid Striesow) bei einem Waffenstillstand im Ehekriegsstück „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“. (Christian Charisius)

Hamburg. Mit dem Ausruf „So ein Gemetzel!“ quittierte die Großmutter des Rezensenten den zuverlässig verlustreichen Verlauf von Brettspielen wie „Malefiz“, „Fang den Hut“ und „Mensch ärgere dich nicht“. Die rhetorische Gewaltförmigkeit ihrer mit gepflegtem Gruseln vorgetragenen Einlassung kam nicht von ungefähr. Sogenannte Gesellschaftsspiele sind realitätsnahe Trainingsfelder für das, was der Mensch dem Menschen antun kann, wenn es um das eigene Fortkommen auf einer hart umkämpften Spielfläche namens Leben geht – und sei es nur in Gestalt eines sorgsam gehegten Selbstbildnisses, das durch Akte der Aggression bewahrt sein will.

Bitterböse Spiele und rhetorische Zerfleischungsexzesse, die bekanntlich auch (oder gerade) in den besten Familien vorkommen, sind ein Thema, das der Unterhaltungskulturbetrieb seit jeher dankbar ausweidet; keinesfalls nur in boulevardesken Umsetzungen. Davon zeugen so erfolgreiche Filmproduktionen wie Thomas Vinterbergs „Das Fest“ (1999) und Roman Polanskis „Der Gott des Gemetzels“ (2011) nach dem gleichnamigen Drama von Yasmina Reza (2006). Auf niedrigerem Niveau bedienten zuletzt auch Sönke Wortmanns sehr deutsche Komödien „Das Sommerfest“ (2017) und „Der Vorname“ (2018) das möglicherweise masochistisch unterfütterte Begehren des Publikums, sich an familiären Fehden zu ergötzen.

Schonungslose Lesart

Karin Beier hat sich am Deutschen Schauspielhaus Hamburg eines maliziösen Beziehungsdramas angenommen, das neben Tennessee Williams' „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ (1955) und Samuel Becketts „Endspiel“ (1956) als Klassiker des Genres gelten darf, das Mitte des 20. Jahrhunderts auf Bühnen im angloamerikanischen Raum seine Hoch-Zeit erlebte: In ihrer schonungslosen Lesart von Edward Albees Ehekriegsstück „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ (1962) führt die inszenierende Intendantin vor, welche Folgen Regelbrüche in einem Gemeinschaftsarrangement spielen können, das auf einem fragilen Burgfrieden fußt.

Für ihre kompakte Produktion – zwei Stunden ohne Pause – hat sie sich der Mitwirkung zweier aus Film und Fernsehen bekannten Akteure versichert: Mit Maria Schrader als Martha und Devid Striesow als George versucht sie sich sozusagen an einer deutschen Antwort auf den sensationellen Cast der Mike-Nichols-Verfilmung aus dem Jahr 1966. Tatsächlich sind die Hamburger Protagonisten des delikaten Dramas kaum weniger eindrucksvoll als Elizabeth Taylor und Richard Burton in der 1958 erfolgten Verfilmung des erbitterten Campus-Scharmützels um (akademische) Meriten, (eingebildete) Elternschaft und (stoffgebundene) Abhängigkeit (auf der Bühne wird unentwegt geraucht und getrunken).

Lallend und torkelnd entern Schraders Martha und Striesows George in der ebenso fluffigen wie expliziten Textfassung von Martin und Alissa Walser die von einem weißen Podest dominierten Bühne (Thomas Dreissigacker). Aus deren Mitte wächst ein massiver Baumstamm ohne Äste gen Schnürboden. Handelt es sich dabei um einen absichtsvoll überpointierten Verweis auf ein Gewächs, an dem in der literarischen Vorlage ein angeblich mit Menschen und Hoffnungen besetztes Auto zerschellt, oder spielt die imposante Requisite auf einen Stammbaum an, dessen Abzweigungen fraglich sind?

Tatsächlich geht es bei Albee gleich in zwei dicht verwobenen Handlungssträngen um reale und imaginäre Stammhalter: Dekanstochter Martha hat sich in ihrer Fantasie ein Kind erschaffen, um die ungenügende Realität mit dem zynischen Historiker George zu bemänteln. Zwei nächtliche Besucher in ihrem luxurierenden Heim, das zunehmend einem beklemmenden Gefängnis gleicht, ringen ebenfalls mit den Dämonen, die unerfüllte Wünsche zeugen: Der junge Biologie-Dozent Nick (Matti Krause) hat Honey (Josefine Israel), die bei den Walsers Süße heißt, nur deshalb geheiratet, weil er sich von einer Scheinschwangerschaft hat täuschen lassen.

Beier arbeitet Symmetrien und Unterschiede beider Beziehungen exzellent heraus, indem sie die Stellungsspiele des Quartetts plastisch im Raum anordnet. Dabei greift sie laut Programmheft auf eine Analyse des Philosophen Paul Watzlawick zurück, dessen wuchtiges Werk „Menschliche Kommunikation – Formen, Störungen, Paradoxien“ dem gedoppelten Ehezwist bei Albee gleich ein ganzes Kapitel widmet. Wer erfahren will, warum wechselseitige Demütigungen ein menschliches Grundbedürfnis erfüllen können, lese dieses smarte Buch. Wer erleben will, wie ungeheuer komisch und fies und traurig das aussehen kann, besuche die umjubelte Produktion am Hamburger Schauspielhaus.

Weitere Informationen

Nächste Aufführungen: 20. Januar, 16 Uhr; 21. und 25. Januar, 19.30 Uhr; 13., 14. und 27. Februar, 20 Uhr; 22. März, 19.30 Uhr.