Schreibt über meuchelnde Bücher, merkwürdige Männerbünde und die Tristesse der Provinz: Bela B Felsenheimer, im Hauptberuf Mitglied der Punkrock-Band Die Ärzte. (Konstanze Habermann)

Bremen. „Scharnow“ also. So heißt – und dort spielt – der Roman von Bela B, sein erster (Wilhelm Heyne, München. 416 Seiten, 20 €). Der Titel klingt etwas nach eingerostetem Scharnier und, seiner Endung wegen, etwas nach einem trostlosen Ort in der ostdeutschen Provinz. In gewisser Weise trifft beides zu. Ein „Heimatroman mit Fantasy-Elementen“ sollte sein Debüt werden, gibt das Gründungsmitglied der Punkrockband Die Ärzte zu Protokoll. Dieses Vorhaben ist dem 56-Jährigen, der als Dirk Felsenheimer in Spandau, West-Berlin, geboren wurde, gründlich geglückt.

An diesem Dienstag stellt der vielfach interessierte Schriftsteller, Schauspieler, Hörspielmacher („Sartana – Noch warm und schon Sand drauf“), Synchronsprecher, Schlagzeuger, Gitarrist, Sänger und Komponist sein Buch im Modernes in Bremen-Neustadt vor. Die Lesung ist heillos ausverkauft.

Die Romanlektüre sollte dieser betrübliche Umstand allerdings nicht erübrigen. Denn der Autor erzählt mit überbordender Fantasie, subversivem Witz, einem Faible für Trash und Klamauk und einem Gespür für eine Mischung aus Action und Absurdität, die ihresgleichen in der deutschen Gegenwartsliteratur sucht. Aus guten Gründen hat sich der erste Roman des Jungdichters, der bislang nur skurrile Kurzgeschichten vorgelegt hat, unmittelbar nach Erscheinen in den einschlägigen Charts platziert; in dieser Woche steht der Titel auf der Spiegel-Belletristik-Hardcover-Bestseller-Liste auf dem achten Rang.

Scharnow also. Ein, wie es im Prolog heißt, „4200 Seelen-Ort in Brandenburg“, nördlich von Berlin gelegen. In dessen Norden wuchs Felsenheimer auf; seinem Roman schickt er „Meiner Jugend in Spandau gewidmet“ voran. Spandau also, das nicht von ungefähr im Titel echot. Spandau, das zu Mauerzeiten eine merkwürdige Randlage einnahm – und trotz früher Eingemeindung (1920) noch immer kleinstädtische, ja dörfliche Anteile aufweist. Insofern darf der Leser, der die liebevoll gefertigte Scharnow-Skizze (mit einigen Schauplätzen von der Plattenbausiedlung über den Supermarkt Billkauf bis hin zum Schullandheim) im Buchinneren studiert, davon ausgehen, dass der fiktive Ort Reminiszenzen an Felsenheimers Primärsozialisation enthält.

Figuren mit sprechendem Namen

Für diese Vermutung spricht auch das aufgebotene Personal, dessen Kurzbeschreibung zu Beginn des Buches knapp sechs Seiten füllt. Figuren mit sprechenden Namen sind dort aufgeführt, darunter ein gewisser Trotsky („Verfügt über spezielle Kräfte, die bisher niemand bemerkte“), Jörg Zankwart („Schulrowdy“) und Sylvia Pathé, eine Ex-Profiturmspringerin. Etliche schrullige Charaktere bevölkern Felsenheimers Groteske, die zwischen Schauermär und poetisch inspirierter Pulp Fiction angesiedelt ist – freilich ohne einen Anspruch auf literarische Stringenz oder gar formale Geschlossenheit. Handlung im strengen Sinne ist Felsenheimers Sache nur bedingt, und man muss lose Enden schon schätzen, um von der anarchischen Prosa, die Hölzchen und Stöckchen nicht scheut, im Abgang nicht frustriert zu sein.

Ein abruptes Ende findet der verschrobene Typ, mit dem die horrende Geschichte beginnt: Der Literaturblogger und Möchtegern-Influencer Ron Thorsten Wassmann wird von einem Buch gemeuchelt, auf dessen Einband in blutfarbener Schrift „Horror vacui“ prangt. Es ist zum einen dieses mörderische Buch, das der ausufernden Geschichte um eine Online-Porno-Aktrice, einen Tourette-Patienten, mutmaßliche Außerirdische und verschwörerisch gestimmte Männerbünde einen Gutteil seiner schlingernden Dynamik gibt. Es ist zum anderen Felsenheimers Liebe zu schrägen Filmszenen, die den Fortgang eines Buches beseelt, das eine Fundgrube für B- und C-Movie-Fans ist.

Drei Jahre hat der Autor an dem Werk gearbeitet, an dem ihm so viel liegt, dass er ein Sequel zu schreiben erwägt. Eine frühzeitige Reservierung der zugehörigen Lesung scheint unbedingt empfehlenswert.