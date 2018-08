Der Eintritt in die Kunsthalle Worpswede ist an diesem Sonntag für WESER-KURIER-Abonnenten frei. (Carmen Jaspersen/dpa)

Mit einem Blick von außen nähern sich die vier Worpsweder Museen in diesem Sommer und Herbst dem Künstlerdorf. Unter dem Motto "Kaleidoskop Worpswede. Kunstwerk, Landschaft, Lebensort" findet noch bis zum 4. November ein großes Ausstellungsprojekt der Häuser statt (wir berichteten). Kurator der Schau ist Jörg van den Berg aus München, der den Mythos, den Worpswede als Künstlerdorf umgibt, einer Revision unterziehen sollte.

Das Ergebnis konfrontiert den Betrachter vor allem erst einmal mit einem Wort: anders. Unter dieses Motto, das in eckige Klammern gesetzt wurde, hat van den Berg die einzelnen Ausstellungssektionen in den vier Museen – Große Kunstschau, Barkenhoff, Haus im Schluh, Worpsweder Kunsthalle – gefügt. Die Sicht wechselt zwischen dem Gestern, dem Heute und dem möglichen Morgen.

So geht es in der Großen Kunstschau um "anders schauen". Alt- und Neubau werden konzeptuell zusammengeführt, alte und neuere Worpsweder Gemälde treffen auf Werke internationaler Kunst, beispielsweise von Giorgio Morandi, James Turrell oder Heike Kati Barath. Auch die Architektur des Hauses wird mit Kunst konfrontiert. "Anders gestalten" steht im Barkenhoff im Vordergrund, das Spannungsfeld zwischen Kunst und (Land-)wirtschaft wird beleuchtet, Ausgangspunkt sind die lebensreformerischen Pläne Heinrich Vogelers. "Anders weben" heißt es im "Haus am Schluh". Hier geht man der Frage nach, warum das traditionelle Handwerk zu einer neuen Blüte in der aktuellen Kunst gelangt ist, beispielsweise bei Ana Torfs oder Kimsooja. In der Kunsthalle dreht man schließlich das ganz große Rad mit "anders leben". Die Kunsthalle soll "sinnlicher Denkraum" sein für Diskurse über den Ort Worpswede. (wk)

