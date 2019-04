Ein echter Hingucker: Mithilfe von auf eine Wasseroberfläche getropften Lackes schuf André Thomkins kleine und größere Lackskins wie dieses. (Björn Behrens)

„Lebenslauf“. Aus diesem einfachen Wort kann man viele Anagramme bilden. „Felsenblau“ zum Beispiel. Oder auch „Busenfalle“. Der Künstler André Thomkins (1930 bis 1985) hat genau das gemacht. Anagramme, also Buchstabenfolgen, die durch eine Umstellung neue Wörter ergeben, haben ihn immer fasziniert. Genauso wie Palindrome und andere Wortspielpraktiken. Die „Rue La Valeur“, die es wirklich gibt, lässt sich auch rückwärts lesen. Darum hat Thomkins sie auf einem blauen Straßenschild fürs Museum verewigt. Neben anderen Palindrom-Eisenblechschildern, zum Beispiel einem mit dem Text „nie reime, da kann akademie rein“.

Doch das Spiel mit Worten und Buchstaben ist bei Weitem nicht alles, was das Werk des Schweizer Künstlers, dem das Museum Weserburg nun eine Einzelausstellung widmet, ausmacht. Thomkins war sowohl Bild-, als auch Objekt- und Wortkünstler und verweigert sich einer klaren kunstgeschichtlichen Einordnung. Das wird auch beim Gang durch die Ausstellung schnell klar.

Ordnung in der Vielfalt

Wie man da eine gewisse Ordnung und Übersicht reinbekommt? Museumsdirektorin und Ausstellungskuratorin Janneke de Vries versucht es mit einer Gliederung nach thematisch oder stilistisch zusammengehörenden Gruppen und das gelingt ganz wunderbar. Durch die Abgrenzung zueinander wird die Vielseitigkeit im Schaffen Thomkins besonders betont: Seine sogenannten Permanentszenen hängen neben seinen Rapportmustern; Materialexperimente treffen auf an Rorschach-Bilder erinnernde Drucke. Seine Zeichnungen zum Thema (Traum)Landschaften und Räume, die Thomkins laut seiner Tochter Natalie auch gerne als „Wohnungsentwöhnung“ bezeichnete, hängen neben Paraphrasen, in denen Thomkins zum Beispiel das Schaffen Paul Klees oder Max Beckmanns auffängt. Mal weisen Thomkins Werke Züge von Strategien des Dadaismus auf, mal wird es surrealistisch. Mal verknüpft er Kunst mit Alltag, dann wiederum sind es parapsychologische Phänomene, die ihn interessieren. Diese Vielseitigkeit, das Sich-nicht-festlegen-wollen des Künstlers, wird noch verstärkt durch den Titel der Ausstellung, „überall, aber schwebend“, ist ein Zitat Thomkins. Es ist die Antwort, die er einmal auf die Frage gegeben haben soll, wo sein Lieblingsort und -zustand wäre.

Ein besonderer Blickfang in der Ausstellung sind zwei riesengroße Lackskins – das Ergebnis einer Technik, mit der Thomkins bereits ab 1954 experimentierte. Er tropfte dabei Lackfarbe in eine mit Wasser gefüllte Wanne. Die Lackmuster, die sich so auf der Oberfläche des Wassers ergaben, formte der Künstler mit Strohhalmen und Holzstäbchen, bis er das Gesamtkunstwerk schließlich durch das Abrollen eines Papierbogens von der Wasserfläche abnahm.

Für de Vries ist Thomkins ein Künstler, der in Deutschland bisher unberechtigt im Schatten seiner Künstlerfreunde, darunter Daniel Spoerri oder Dieter Roth, stand. Und er ist, so gibt sie zu, ihr ganz persönlicher Lieblingskünstler aus der Sammlung Karl Gerstner, aus der ein Großteil der knapp 70 gezeigten Arbeiten (neben Leihgaben aus Privatsammlungen und Werken aus dem Nachlass) stammt. So oder so ist „überall, aber schwebend“ eine Schau, in der es viel zu entdecken gibt. Zum Beispiel, das auch „Nabelfusel“ ein Anagramm von „Lebenslauf“ ist.

Weitere Informationen

André Thomkins: Überall, aber schwebend. Vom 4. Mai bis zum 11. August im Museum Weserburg, Teerhof 20. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 11 bis 18 Uhr.