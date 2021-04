Laila Lalami überzeugt mit "Die Anderen". (Jaclyn Campanaro)

Nora zweifelt. Der Tod ihres Vaters Driss, der mitten in der Nacht vor seinem Diner in der kalifornischen Wüste überfahren wurde, soll ein Unfall gewesen sein? Unwahrscheinlich bei all dem Hass, der dem Einwanderer aus Marokko von seinem Nachbarn aus der Bowlinghalle entgegen schlug. Davon ist Nora überzeugt. Gemeinsam mit ihrem alten Schulfreund Jeremy stellt sie Nachforschungen an.

Aus dieser Ausgangslage hat die US-amerikanische Autorin Laila Lalami, die selbst marokkanische Wurzeln hat, ein komplexes Buch gestaltet. „Die Anderen“ ist ein wenig Krimi - die Auflösung, ob es nun Mord oder Unfall war, hält Laila Lalami geschickt in der Schwebe - und ganz viel Gesellschaftsporträt. Das gerät mehrstimmig. Lalami überschreibt ihre Kapitel mit den Namen derjenigen, aus deren Perspektive sie die Geschichte schildert. So setzt sich ein Puzzle zusammen, in dessen Mitte sich die Familie von Nora befindet, die vor politischen Repressalien aus Marokko in die USA geflohen ist. In der kalifornischen Wüste will der Vater sich seinen amerikanischen Traum verwirklichen, mit einem Diner. Tochter Salma wird Zahnärztin, Tochter Nora komponiert zeitgenössische Klassik. Irgendwie werden sie allerdings immer „die Anderen“ bleiben in diesem Land.

Doch sind diejenigen, die dort geboren sind, eigentlich besser angekommen in ihrem Leben? Auch diese Frage drängt sich auf, wenn man die Geschichten des einsamen Irakkriegs-Veterans Jeremy liest oder der Polizistin Coleman, die nicht so recht weiß, wie sie mit ihrem schwulen Sohn umgehen soll. In all diese Leben taucht man für Momente ein und wieder auf. Und keins lässt einen kalt - das liegt an der Sprachkraft und der inhaltlichen Tiefe dieses Buches.

Weitere Informationen

Laila Lalami: Die Anderen. A. d. Engl. v. Michaela Grabinger. Kein und Aber, Zürich. 432 Seiten, 24 €.