Seit Montag werden in Gröpelingen sechs Skulpturen des Bildhauers Robert Schad aufgebaut. Möglich wird das durch die Kooperation des Vereins Kultur vor Ort mit dem Gerhard-Marcks-Haus. Das Marcks-Haus hatte bis zum 14. Juni die Ausstellung „Vierkant“ mit Werken Schads gezeigt. Quasi als Fortsetzung werden nun tonnenschwere Stahlskulpturen, die der Künstler für den öffentlichen Raum geschaffen hat, installiert. Sie werden bis Mitte Oktober zu sehen sein.

Als Erste wurde „Skritte“ am Lichthaus errichtet, es folgen „Monse“ an der Grünfläche Waltjenstraße, „Han“ am Ohlenhofplatz, „Cabbuke“ am Bibliotheksplatz (Lindenhofstraße), „Enfime“, Lindenhofstraße/Ecke Liegnitzstraße, und eine weitere am Atelierhaus „Roter Hahn“ an der Gröpelinger Heerstraße. Am 31. Juli wird die Schau eröffnet, Treffpunkt für einen Rundgang mit dem Künstler ist um 17 Uhr der Bibliotheksplatz. Den Bremern sind Schad-Skulpturen vertraut: eine seiner Plastiken steht auf dem Kennedy-Platz, eine ist auf dem Saacke-Firmengelände (Oslebshausen), eine beim Haus Kränholm (Sankt Magnus) zu sehen.