Henning May sorgte im Februar mit seiner tiefen Reibeisenstimme für Gänsehautmomente im Kulturzentrum Schlachthof. In 2020 kommen er und seine Bandkollegen erneut nach Bremen. (Frank Thomas Koch)

AnnenMayKantereit spielten in Bremen schon im ausverkauften Schlachthof und der restlos ausverkaufen Halle 7. Nun folgt in 2020 ein Auftritt in der größten Konzertlocation der Stadt: der ÖVB-Arena. Das teilt die Kölner Band auf Facebook mit. Demnach findet das Konzert am 12. März 2020 statt.

14.000 Zuschauer fasst die Halle und die könnten die Musiker auch anziehen. Denn insbesondere der Hype um Sänger Henning May mit der gefühlvollen Reibeisenstimme bleibt und die Fans kommen nicht nur wegen Songs wie "Pocahontas", "Oft gefragt", "Wohin du gehst" oder "Barfuß am Klavier", sondern auch wegen der neueren Titel. Im Dezember veröffentlichten Christopher Annen, Henning May, Severin Kantereit und Malte Huck ihr zweites Album "Schlagschatten", das sich inzwischen seit 36 Wochen in den deutschen Albumcharts hält.

Tickets für die Tour 2020 sind ab sofort exklusiv über Krasser Stoff und Eventim sowie ab Freitag, 23. August 2019, 12 Uhr auch an weiteren Vorverkaufsstellen erhältlich.