Schluss mit Dreharbeiten in der Lagunenstadt: Am 25. Dezember zeigt das Erste "Donna Leon – Stille Wasser", den letzten Fall mit Uwe Kockisch in der Rolle des venezianischen Fahnders Guido Brunetti. (NICOLAS MAACK)

Vor 27 Jahren erschien der erste Venedig-Krimi der Schriftstellerin Donna Leon in englischer Sprache. Ein Jahr später wurde „Death at La Fenice“ unter dem Titel „Venezianisches Finale“ auf Deutsch veröffentlicht. Mittlerweile hat die Hauptfigur der Reihe, Commissario Guido Brunetti, 28 Fälle absolviert. Großen Anteil an seiner Popularität haben hierzulande die Verfilmungen, die seit dem Jahr 2000 in der ARD laufen; zunächst mit Joachim Król, seit 2003 mit Uwe Kockisch in der Hauptrolle.

Nun lässt das Erste das betuliche Wohlfühlformat trotz beachtlicher Quoten auslaufen. Der Abschluss ist für den 25. Dezember angekündigt. Dann ist „Stille Wasser“ zu sehen, eine Adaption des 26. Guido-Brunetti-Romans und – letzte Ziffer in diesem Text, versprochen! – die 22. telegene Mission für Uwe Kockisch. Der verstieg sich prompt zu einer ebenso geistreichen wie wehmütigen Würdigung des Drehortes: „Nirgendwo anders kann man Vergänglichkeit so direkt erleben wie in Venedig.“

Warum die Fernsehkrimireihe eingestellt wird, teilte übrigens weder die ARD noch die Produktionsfirma Ufa mit. Wahrscheinlich lässt der Etat weitere Dreharbeiten nicht zu. Schließlich verlangt die Lagunenstadt ab Juli des kommenden Jahres Eintrittsgeld.