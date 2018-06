Der Boom der Graphic Novel im deutschsprachigen Raum verdankt sich auch den unkonventionellen Schöpfungen des Comiczeichners und Illustrators Nicolas Mahler. Besonders gern adaptiert der 1969 geborene Wiener künstlerische und philosophische Stoffe, um intellektuelle Milieus zu schmähen. So analysierte Mahler bereits das deutsche Wesen („Der Mann ohne Eigenschaften“ nach Robert Musil), den Kunstmarkt („Alte Meister“ nach Thomas Bernhard) und den Kanon der abendländischen Philosophie („Partyspaß mit Kant“).

Wie es sich für ein Abecedarium gehört, das lebensweltliche Unterstützung verheißt, bietet der Künstler in seinem mit jeweils vierteiligen Comicstrips bebilderten Buch "Das kleine Überlebens-ABC" Stichwörter von Alter bis Zweifel an. Ziel des Breviers ist die Vermeidung von Kalamitäten, Krisen und Katastrophen. Mahler weiß zuverlässig sardonischen Rat. Und lässt unter B wie Bildung sogar verzweifelten Kreuzworträtselfans sachdienliche Hinweise angedeihen: Mischung aus Hund, Nies- und Lachanfall mit neun Buchstaben? Chihuahua.

"Humoristische Haltegriffe" nennt der Suhrkamp-Verlag diese praktische Art der Lebenshilfe, die ein ums andere Mal nicht im Ergreifen von Möglichkeiten besteht, sondern in deren Abwendung. So zeigt Mahler unter E wie Ehe einen kleinen Mann mit Hut, der bei einer Partnervermittlung mit dem Anliegen vorstellig, "die Zweierbeziehung in Frage zu stellen". Die Frage der Angestellten, ob er das Institut schon einmal besucht habe, bejaht er: "Ich habe hier meine Frau kennengelernt." Man sieht: Dieser Band hat hohen Nutzwert, viel Witz und noch mehr Subversion.

Nicolas Mahler: Das kleine Überlebens-ABC. Suhrkamp, Berlin. 142 Seiten, 16 €.