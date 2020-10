Streifenpolizist Jamal Rossol schaut Filme meistens auf Blu-Ray und hört auch gerne Songs lokaler Bands. (Andreas Wagner)

Jamal Rossol: Die Serie „How to sell drugs online (fast)“. Immer wieder gucke ich auch „Modern Family“ oder Dokus auf Youtube.

Es ist nicht wahnsinnig anspruchsvoll, und man kann es immer wieder unterbrechen. Das ist ideal, wenn ich morgens von der Nachtschicht komme und mich berieseln lassen will. Im Zweifel kann ich dabei einschlafen.

Filme habe ich schon lange nicht mehr geguckt...

Top! Finde ich lustig, habe ich aber lange nicht gesehen. Warum sollte ich ihn auch nicht mögen? Auch als Polizist kann man über sich selbst lachen.

Christian Bale hat mir gut in den alten „Batman“-Filmen gefallen, aber auch in „The Fighter“.

Wann mussten Sie zuletzt bei einem Film oder einer Serie laut lachen?

Mehrmals bei „How to sell drugs online (fast)“, sogar wenn ich alleine bin. Ich frage mich, ob das normal ist. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das auch anderen passiert.

Ich kann auch damit leben, wenn es ein schlechtes Ende nimmt.

Die mag ich gar nicht! Die Serie „Better call Saul“ hatte einen wahnsinnigen Cliffhanger in der ersten Staffel. Ich konnte es kaum aushalten, bis es weiter ging. Da war ich fast ein bisschen sauer.

„Der Schamane“, die Fortsetzung meines Lieblingsbuches, „Der Medicus“.

Es spielt in verschiedenen Epochen. Im ersten Teil, dem Medicus, geht es um einen englischen Arzt, der in den Orient reist, um Mediziner zu werden. Er ist konfrontiert mit Religionen und den Problemen der damaligen Zeit. Das ist so fesselnd geschrieben, das fasziniert mich.

„Wer den Wind sät“ von Michael Lüders. Da geht es um die Konflikte im Nahen Osten, und wie politische Entscheidungen dazu geführt haben, dass sich Terrorzellen gebildet haben. Das hat mir ein Gespür dafür gegeben, dass Dinge auf der Welt zusammenhängen und Entscheidungen weitreichende Folgen haben.

Querbeet. Unter anderem Oldschool-Hip-Hop, Rock und seit einiger Zeit lokale Musik. Meine Bremer Lieblingsband ist Anne.fuer.sich, auch Boranbay mag ich. Häufig höre ich Musik im Auto oder beim Kochen.

Unter anderem Michael Jacksons „Dirty Diana“, von Annenmaykantereit „Ausgehen“, von Apache 207 „Bläulich“, von Anne.fuer.sich „230°“ und „Forget about Dre“ von Dr. Dre und Eminem.

Regelmäßig, vor allem „Zeit Verbrechen“. Da geht es um Kriminalgeschichten, die finde ich wahnsinnig interessant – gerade alte Bremer Fälle. Lustig ist: Es gibt ältere Kollegen, die sich an diese Fälle erinnern.

Felix Lobrecht könnte die gut schreiben. Wenn es dazu noch ein Hörbuch geben würde, sollte es SSIO einsprechen.

Ganz klar, mein Lieblingsschauspieler, Christian Bale.