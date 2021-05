So unbefangen konnten die Bremer Philharmoniker Anfang des vergangenen Jahres noch für ein Gruppenfoto posieren. (Caspar Sessler)

Die Bremer Philharmoniker werden auch ihre drei Konzerte im Mai streamen. Dabei handelt es um das Auftakt-Konzert zum Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ am Sonnabend, 22. Mai, 18 Uhr, bei dem Werke von Johannes Brahms gespielt werden, um das zehnte Philharmonische Konzert am Sonntag, 23. Mai, 11 Uhr, (Ludwig van Beethoven, Symphonie Nr. 8), und um das „5nachSechs“-Konzert am Mittwoch, 26. Mai, 18.05 Uhr. Bei Letzerem steht die Symphonie in C-Dur von Georges Bizet auf dem Programm. Stefan Klingele dirigiert die Philharmoniker beim „Jugend musiziert“-Auftakt, bei den beiden anderen Konzerten steht Generalmusikdirektor Marko Letonja am Pult. Alle Konzerte sind jeweils für drei Tage auf der Website www.bremerphilharmoniker.de abrufbar.