Ihr großes Anpassungsvermögen scheinen Kohlmeisen ihrer Fähigkeit zu verdanken, kulturelle Traditionen zu entwickeln. (Holger Hollemann)

Das deutsche Wort Kultur geht auf das lateinische Verb colere für pflegen, urbar machen zurück. Der ursprüngliche Bezug zur Landwirtschaft lässt sich nicht zuletzt daran ablesen, dass Böden kultiviert, also so bearbeitet werden, dass sie einen besseren Ertrag erbringen. In einem umfassenderen Sinne wird der Begriff seit Jahrhunderten mit der Pflege geistiger Güter verknüpft. Laut Duden bezeichnet Kultur die „Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung“.

Hiernach handelt es sich bei ihr um ein rein menschliches Phänomen – eine Sichtweise, die längst nicht nur von Anthropologen, also Wissenschaftlern, die sich mit der Abstammung des Menschen und den Ursprüngen menschlicher Verhaltensmuster befassen, sondern auch von Biologen in Frage gestellt wird. Sie sprechen auch im Zusammenhang mit manchen Tierarten von Kulturen beziehungsweise kulturellen Traditionen. Selbst Kohlmeisen – Vögel, die in deutschen Gärten und Parks besonders häufig anzutreffen sind – sind einer kürzlich veröffentlichten Studie zufolge in der Lage, solche Traditionen zu schaffen.

Affen geben Wissen weiter

Eine bestimmte Kultur entsteht nach Expertenangaben dadurch, dass Tiere Verhaltensweisen entwickeln, die von anderen beobachtet und nachgeahmt werden. Anders ausgedrückt: Die Grundlage liefert soziales Lernen. Wie Menschen, so sammeln zum Beispiel auch ihre nächsten Verwandten, die Schimpansen, Wissen und geben dieses an Jungtiere beziehungsweise Mitglieder ihrer Gruppe weiter. Dass verschiedene Schimpansengruppen unterschiedliche Arten hervorgebracht haben, ihr Wissen einzusetzen, werten Wissenschaftler als Beleg für unterschiedliche Kulturen. Der Verhaltensforscher Professor Christophe Boesch vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit anderen Experten im Fachjournal „Nature Human Behaviour“ eine Arbeit veröffentlicht, die sich mit Techniken des Termitenangelns befasst und belegt, dass verschiedene Schimpansengruppen verschiedene Techniken kultiviert haben. Die Termiten dienen den Affen, die sie mithilfe von Stöcken aus ober- oder unterirdischen Bauten holen, als Nahrung.

Die Wissenschaftler haben zehn Schimpansengruppen bei ihren Versuchen beobachtet, an die Staaten bildenden Insekten zu gelangen. Während sich beispielsweise manche Schimpansen in Gabun auf die Seite legten, stützten sich in Kamerun heimische Affen auf ihren Ellbogen. Schimpansen aus Goualougo in der Republik Kongo wiederum saßen beim Termitenangeln. Während die Menschenaffen in La Belgique in Kamerun Stöcke zerfaserten, um eine Art lange Bürste zu erhalten, verzichteten ihre Artgenossen in einem anderen Ort in Kamerun namens Korup darauf. Stattdessen nahmen sie einen Stock in den Mund und schüttelten ihn, während sich das andere Ende im Termitenbau befand. Beim Einsatz der unterschiedlichen Techniken steht nach den Erkenntnissen von Boesch und seinen Kollegen nicht die Effizienz im Vordergrund, sondern vielmehr das Bemühen, sich an das Verhalten anderer Mitglieder der eigenen Gruppe anzupassen.

Wale verändern Jagdtechniken

Wissenschaftler bescheinigen neben Affen und Vögeln zum Beispiel auch Nagetieren und Walen die Fähigkeit, kulturelle Traditionen schaffen zu können. 2013 veröffentlichte eine Gruppe von Forschern um Jenny Allen und Luke Rendell von der schottischen University of St Andrews eine Studie, die belegt, dass Buckelwale die Fähigkeit besitzen, neue Jagdtechniken zu erlernen und Artgenossen zu vermitteln. Eine solche neue Technik beobachteten die Biologen bei Buckelwalen vor der Küste Neuenglands im Nordosten der USA. Um zu erreichen, dass als Beute begehrte Sandaale auf engem Raum zusammenkommen, schlagen die Wale mit ihrer Schwanzflosse, der sogenannten Fluke, aufs Wasser und erzeugen dann unter Wasser ein Netz aus kleinen Luftblasen. Die Meeressäuger haben das Verfahren entwickelt, nachdem vor einigen Jahrzehnten der Bestand an Heringen in der Region stark abgenommen hatte. Dadurch waren sie gezwungen, andere Nahrungsquellen zu erschließen.

Kohlmeisen haben schon vor langer Zeit ein anschauliches Beispiel für kulturelle Traditionen im Tierreich geliefert. Menschen in Großbritannien machten in den 1920er-Jahren die Beobachtung, dass solche Vögel die Folienverschlüsse von Milchflaschen, die vor Haustüren abgestellt worden waren, öffneten, um an die Rahmschicht zu gelangen. Dieses Verhalten breitete sich in den folgenden Jahrzehnten immer weiter im Land aus. Experimente bestätigten später, dass Kohlmeisen in der Lage sind, neue Verhaltensweisen von Artgenossen zu übernehmen und kulturelle Traditionen aufrechtzuerhalten. In ihrer vor Kurzem im Fachjournal „Current Biology“ vorgestellten Studie verdeutlicht eine Gruppe von Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell und der Universität Konstanz darüber hinaus, dass kulturelle Errungenschaften durch neue abgelöst werden können, das heißt: Effizientere Verhaltensweisen können ein bereits etabliertes, aber weniger effizientes Verhalten verdrängen.

Gelehrige Kohlmeisen

Die Forschergruppe um Michael Chimento untersuchte das Verhalten von Kohlmeisen, die aus Wäldern rund um Konstanz stammten, unter Laborbedingungen. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, ob und wie Tiergruppen ein sozial erlerntes, traditionelles Verhalten bei der Nahrungssuche verändern. Dazu teilten die Wissenschaftler die Vögel in eine Vielzahl von Gruppen ein. Um an Futter in einer Box zu gelangen, mussten sie eine Aufgabe bewältigen. Mithilfe moderner Technologien erfassten die Forscher, welchem Tier dies gelang und wie lange es dafür benötigte.

Eine vergleichsweise ineffiziente Lösung des Problems verbreitete sich in allen Gruppen; dies hatten die Forscher dadurch sichergestellt, dass sie ein Gruppenmitglied entsprechend trainiert hatten. Während bei manchen Gruppen die Zusammensetzung stets gleich blieb, wurden bei anderen wiederholt einzelne Mitglieder durch neu gefangene Kohlmeisen ausgetauscht. Wie sich herausstellte, entwickelten sowohl die zuerst als auch die zuletzt genannten Gruppen effizientere Lösungen für die Aufgabe. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass diese zur bevorzugten Verhaltensweise wurden, war bei den in ihrer Zusammensetzung veränderten Gruppen deutlich größer. In der Regel waren es die ursprünglichen Gruppenmitglieder, die die effizientere Lösung fanden. Dass diese sich in der Gruppe durchsetzte, lag jedoch an den neu hinzugekommenen Tieren, die sie aufgriffen.

„Experimentelle Beweise für kulturellen Wandel bei Tieren sind sehr selten“, betonte Chimento, um die Bedeutung der Arbeit zu unterstreichen. Diese liefere einen Hinweis, dass soziale Veränderungen Teil des Erfolgsgeheimnisses von Kohlmeisen sein könnten. „Kohlmeisen scheinen im Vergleich zu anderen Arten gut in vom Menschen geschaffenen Lebensräumen zurechtzukommen“, erklärte der Wissenschaftler.

Zur Sache

Wurzeln menschlicher Vielfalt

Als die bislang ältesten bekannten Zeugnisse für die Existenz des Homo sapiens, des anatomisch modernen Menschen, gelten ungefähr 300.000 Jahre alte Skelettreste, die im marokkanischen Jebel Irhoud entdeckt wurden. Im Laufe der Jahrtausende hat die Menschheit eine große kulturelle Vielfalt entwickelt. Wie manche Wissenschaftler erklären, ähneln die zugrunde liegenden Mechanismen denen, die sich im Tierreich beobachten lassen.

Laut einer im vergangenen Jahr im Fachjournal „Science Advances“ vorgestellten Studie einer internationalen Forschergruppe um die Professorin Andrea B. Migliano von der Universität Zürich gibt es gute Gründe für die Annahme, dass die Auslöser für das Entstehen menschlicher Kulturen beziehungsweise die Zunahme geistiger Leistungen Begegnungen zwischen verschiedenen Gruppen steinzeitlicher Jäger und Sammler waren. Diese eröffneten demnach die Möglichkeit, dass Menschen ihr Wissen austauschten und so kombinierten, dass neue Lösungen für Herausforderungen gefunden werden konnten. Wie die Wissenschaftler erklärten, ist davon auszugehen, dass Sozialstrukturen zunächst dadurch entstanden, dass Familien Gruppen bildeten. Verwandtschaftsnetzwerke hätten einen kulturellen Austausch ermöglicht.

Vorfahren des Menschen begannen bereits vor etwa zweieinhalb Millionen Jahren mit der Herstellung von Steinwerkzeugen. Ackerbau und Viehzucht haben erst nach dem Ende der letzten Kaltzeit vor etwa 11.700 Jahren an Bedeutung gewonnen. Ihre Einführung und das damit verbundene Sesshaftwerden des Menschen markieren den Übergang zur Jungsteinzeit, die als Neolithikum bezeichnet wird. Die Zeit davor wird Altsteinzeit oder Paläolithikum genannt. Fachleute schätzen, dass am Ende der Altsteinzeit kaum mehr als fünf Millionen Menschen auf der Erde gelebt haben.