Dass das Glück dieser Erde auf dem Rücken der Pferde liegt, weiß der Volksmund. Welche Künstler dieses Glück in Szene gesetzt haben, wissen wiederum der britische Grafikdesigner Angus Hyland und seine Landsfrau, die Publizistin Caroline Roberts. Katzen auf Gemälden hat das Autorenduo bereits ein Buch gewidmet; stöbert man in jenem über Pferde, werden Folgewerke über Hunde und Tauben wünschenswert. Dies deshalb, weil Hyland und Roberts maßgebliche Rösser und Reiter in der Kunstgeschichte nicht nur nennen, sondern diese zudem prägnant beschreiben. Bild für Bild. Gewitzt, geradlinig, gelungen. Und zuverlässig so, dass die Auskünfte über Schöpfer und Schöpfung geneigte Leser nicht beengen, sondern ihnen, Vorstellungskraft vorausgesetzt, viel Raum zum Ko-Fabulieren lassen.

„Carte blanche“ heißt eines der Artefakte. Der Belgier René Magritte, dessen überbordende Fantasie selbst Surrealisten düpierte, malte es 1965. Das Bild zeigt eine Reiterin (ohne Pfeife), deren Pferd (mit Zügeln) durch einen Wald schreitet. Allerdings durchkreuzen sowohl die fragmentiert abgebildeten Bäume als auch die beschnittenen Leiber der beiden Akteure insofern konventionelle Sehgewohnheiten, als sie dank eines optischen Kniffs durchscheinend wirken. Ähnlich irritierend ist eine Illustration, die William Blake dem Shakespeare-Königsdrama „Heinrich IV.“ angedeihen ließ und die Pegasus bei einem flügellosen Höhenflug zeigt.

Doch auch etliche realitätsnahe Inszenierungen von Pablo Picasso („Knabe, ein Pferd führend“, 1905) bis Henri de Toulouse-Lautrec („Der Jockey“, 1899) zeigt diese gelungene Kulturgeschichte für Pferde-Fans und solche, die es werden wollen.

Weitere Informationen

Angus Hyland u. Caroline Roberts: Pferde in der Kunst.

Dumont, Köln. 160 Seiten, 18 €.