Die spektakuläre Lebensgeschichte ihrer Großtante väterlicherseits rekonstruiert die Bremer Historikerin und Journalistin Corinna Tonner in einem Sachbuch, das durchaus Thriller-Qualitäten besitzt. "Das Jahrhundert von Rosita", dem die lapidaren Schlagworte "Das Gängeviertel, die Operette, der Holocaust" als Untertitel beigegeben sind, erzählt von der Sängerin Rosita Warry. In Hamburg geboren, aufgewachsen im Gängeviertel, das im ausgehenden 19. Jahrhundert Halbweltviertel und "Zufluchtsort für Kriminelle, Huren und andere randständige Figuren" war. Früh fasziniert von der Bühne, zumal vom Musiktheater, zunächst deutschlandweite Karriere als Künstlerin, später Weltreisende in Sachen Unterhaltungsmusik, als sie mit einer Operettengesellschaft in die niederländische Kolonie Indonesien reist. Nach ihrer Rückkehr nach Europa wird das Leben für Rosita enger und gefährlicher: Die Jüdin überlebt den Holocaust; ihr Bruder stirbt in Auschwitz.

"Ahnenforschung 4.0" nennt Tonner trefflich ihr Vorgehen im Recherchestadium. Und erläutert, wie sich die Suche nach verlorenen Vorfahren dank digitaler Datenbanken binnen weniger Jahre signifikant gewandelt hat. Zugunsten eines Projekts, das auch deshalb so sehr anrührt, weil Tonner während ihrer Nachforschungen nachträglich feststellen darf, wie häufig sie bereits auf den Spuren der Ahnin wandelte, ohne es zu wissen.

In eleganter Historikerprosa entfaltet Tonner ein pralles Künstlerleben. Es endet, als Rosita 1983 im Alter von 95 Jahren in Den Haag stirbt. Ihr Vermächtnis berücksichtigt das Simon-Wiesenthal-Zentrum.

Weitere Informationen

Corinna Tonner: Rosita. Kellner, Bremen. 248 Seiten, 16,90 €.

Die "Bremer Buch-Premiere" mit Corinna Tonner findet am 28. August um 18 Uhr in der Krimibibliothek der Stadtbibliothek statt.