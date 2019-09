Hat mit seinem Roman "Drei" ganz neue Wege eingeschlagen: der israelische Autor Dror Mishani. (Lukas Lienhard/Diogenes Verlag)

Dror Mishani: Es stimmt, was Sie sagen. Israel hat keine ausgeprägte Tradition der Kriminalromane. Ich habe schon Detektivgeschichten gelesen, als ich noch ein Kind war, Sherlock Holmes zum Beispiel. Später habe ich auch andere Sachen gelesen und davon geträumt, Schriftsteller zu werden. Nach dem Studium ging ich nach Paris, um Französisch zu studieren. Ich wollte die Sprache möglichst schnell lernen, also sagte mir meine Professorin: Lies! Und so entdeckte ich die Krimiliteratur wieder und entschied mich dafür, eine Doktorarbeit zu dem Thema zu schreiben. Beim Schreiben merkte ich allerdings, dass ich lieber eine Geschichte über einen hebräischen Kriminalbeamten schreiben würde. Und das habe ich dann gemacht.

Ich würde sagen – ohne zu viel zu verraten – dass es ein verkleideter Roman ist. Ein Roman, der sich anders präsentiert als das, was er wirklich ist, und im Laufe der Handlung das Genre wechselt. Meine Definition ist auch oft: Es ist ein Kriminalroman, in dem nicht wirklich klar ist, ob und wann ein Verbrechen begangen wird. Oder ein Detektivroman, in dem nicht wirklich klar ist, ob es überhaupt einen Detektiv gibt.

Es ist ein dreigeteilter Roman über drei Frauen, die alle den gleichen Mann treffen und unterschiedliche Beziehungen zu ihm aufbauen. Doch dieser Mann erzählt ihnen nicht die ganze Wahrheit. Nach und nach decken die Frauen genauso wie der Leser auf, wer dieser Mann wirklich ist.

Wenn ich schreibe, bin ich zwar immer allein in meinem Zimmer, aber ich kann kleine Buch-Passagen meinem Lektor zeigen oder meiner Frau oder engen Freunden. Ich kann mit ihnen die Dinge teilen, die mir Sorgen bereiten. Aber dieses Mal wollte ich, dass alle das gleiche Leseerlebnis haben, dass auch sie beim Lesen überrascht sind und nichts vorab wissen. Bei diesem Buch war vieles anders, angefangen damit, dass der Inspektor, der sonst in meinen Büchern auftritt, keine Rolle spielte. Nach dem zweiten Teil hing ich ein bisschen fest. Damals hat mein Kommissar Avi Avraham ein paar Mal an meine Tür geklopft und gesagt: Hör zu, ich will auch in den Roman! Ohne meine Hilfe schaffst du es gar nicht, die Rätsel in der Geschichte zu lösen. Und ich habe wirklich darüber nachgedacht, ihm zu glauben. Aber die Protagonisten von „Drei“ kommen auch ohne ihn zurecht. Ich bin froh, dass ich ihm eine Auszeit gegönnt habe.

(Lukas Lienhard / © Diogenes Verlag)

Die Wahrheit ist, dass ich das gar nicht wirklich vorgehabt habe. Ich habe bereits an einem neuen Avi-Roman gearbeitet, als mir ganz plötzlich die Idee zu „Drei“ kam. Ich wollte, dass dieses Buch ganz anders aufgebaut ist. Wir alle sind in unserem Leben auf der Suche nach Abenteuern, wollen uns von Zeit zu Zeit verändern. Für mich als Schriftsteller liegt das Abenteuer darin, ein anderes Schreiben auszuprobieren. Darin, mit verschiedenen literarischen Gattungen zu experimentieren. Ich wollte etwas anderes machen als die gewöhnliche Detektivgeschichte – mit einer Leiche auf Seite zehn oder 20, einer Ermittlung und einem Kriminalbeamten, der versucht, die Wahrheit herauszufinden. Viele Kriminalgeschichten drehen sich um das Thema Tod, die größte Tragödie, die wir erfahren können. Aber aufgrund der Struktur der Geschichte nimmt man ihn gar nicht so stark als Tragödie wahr, weil das Opfer oft schon tot ist, wenn man es als Leser kennenlernt. Ich wollte mehr Nähe zu den Opfern schaffen, der Tod sollte schockieren.

Ich denke, es steckt viel von mir in ihnen allen. Einigen Ähnlichkeiten bin ich mir vielleicht nicht einmal bewusst. Ich fürchte, auch Avi ist mir ziemlich ähnlich.

Es ist bereits das zweite Mal, dass ich in Bremen sein werde. Ich hatte 2016 eine Lesung zusammen mit Jürgen Alberts, als mein zweiter Roman „Die Möglichkeit eines Verbrechens“ erschien. Leider war ich nur 24 Stunden da, aber so beeindruckt von der Stadt, dass ich wirklich gerne wiederkommen wollte. Als mein dritter Roman „Die schwere Hand“ herauskam, wurde ich wieder eingeladen, konnte aber leider nicht kommen. Darum war für mich, als „Drei“ erschien, direkt klar, dass Bremen eine der ersten Städte sein soll, die ich besuche.

Ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, das Brad Pitt nicht dabei sein wird. Alles andere hängt von Jürgen Alberts ab, der mir Fragen stellen wird. Ich versuche, so ehrlich wie möglich darauf zu antworten. Und ich denke, ich werde eine Seite auf Hebräisch vorlesen. Wenn ich auf Deutsch lesen würde, würde das niemand verstehen!

Ja, das stimmt. Eine große israelische Produktionsfirma, die unter anderem auch für „Homeland“ verantwortlich ist, hat die Rechte gekauft. Es soll eine israelische Adaption geben und eine amerikanische oder europäische Serienfassung.

Ich arbeite bereits an einem neuen Avi-Avraham-Roman. Und Produktionsfirmen haben immer eine Frage: Worum geht es in der zweiten Staffel? „Drei“ ist eigentlich eine abgeschlossene Geschichte. Aber vielleicht wird es noch einen Roman geben, in dem ich mehr über die Vorgeschichte von Gil, einer der Hauptfiguren, erzähle.

Zur Person

Dror Mishani

wurde 1975 in Cholon bei Tel Aviv geboren. Mit seinen Kriminalromanen um den israelischen Inspektor Avi Avraham erreichte er internationale Bekanntheit. Im Rahmen des Krimi-Festivals ist er zu Gast in Bremen und präsentiert sein neues Buch „Drei“.

Weitere Informationen

Dror Mishani ist am Mittwoch, 18. September, ab 19.30 zu Gast in der Buchhandlung Storm, Langenstraße 11. Er beantwortet Fragen und liest aus seinem neuen Buch „Drei“. Reservierung und weitere Informationen im Internet unter www.storm-bremen.de