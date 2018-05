Sommerset Maugham (1874-1965) war ein Mann mit vielen Talenten. Der Arzt, der nie praktizierte, verdingte sich als Geheimagent des MI 6, weil er in diesem Job seiner Passion, dem Reisen, frönen konnte. Auf dem Schauplatz der Schrift reüssierte er zunächst im Bühnenfach, bevor er als Prosaschriftsteller Beruf und Berufung vereinte. Seine Schätze versammelt eine zweibändige Ausgabe seiner gesammelten Erzählungen, dargeboten in einer schmucken Kassette, weil das allzeit hungrige Auge auch in seinen vitalen Geschichten ein Mitesser ist. Die Erzählung, lobte Anthony Burgess, "war Maughams wahres Metier. Einige seiner Erzählungen gehören zu den besten, die je in englischer Sprache geschrieben wurden".

Diese Qualität hat viel mit jenem Abwechslungsreichtum zu tun, den Maughams Texte Lesern mit Fernweh bescheren. Denn es sind entlegene oder/und exotische Ecken, in denen sich seine Storys zutragen. Darunter: eine Teeplantage in Ostasien, ein monegassisches Casino, ein Londoner Slum, ein feudales Kreuzfahrtschiff auf Karibik-Törn. Oft sind es Kolonialfiguren, deren merkwürdig zerrissene Lebenswelt und Gefühlsökonomie er schildert. Es verwundert nicht, dass Maughams elegant geschriebene Porträts und intensiv beschriebene Milieus eine Reihe von Spannungsschriftstellern beeinflusst haben, darunter Eric Ambler, Graham Greene und 007-Schöpfer Ian Fleming.

Als Lektüre-Empfehlungen für Einsteiger in den wundervollen (und wiederholt wunderlichen) Erzählkosmos des rastlosen Briten seien "Der Büchersack" und "Die Dschungelresidenz" genannt. HENDRIK WERNER

W. Sommerset Maugham: Ost und West. Der Rest der Welt. A. d. Engl. v. Matthias Fienbork u.a. Diogenes, Zürich. 2688 Seiten, 55 €.