Auf Kriegsfuß

„I need a hero“, singt Bonnie Tyler laut in die Dunkelheit. „And he's gotta be strong. And he's gotta be fast. And he's gotta be fresh from the fight.“ (Ich brauche einen Helden. Er muss stark und schnell sein und gerade vom Kampf kommen.) All dies trifft auf Coriolanus zu. Der Antiheld aus dem gleichnamigen Stück von Shakespeare bahnt sich seinen Weg durch die Stuhlreihen zur Bühne. Die Taschenlampe in seiner Hand ist die einzige Lichtquelle im Raum, sie ist von unten auf sein Gesicht gerichtet: Seine Augen liegen im Schatten. Er wurde gerade aus seiner Heimat Rom verbannt und ist auf dem Weg zu seinem Erzfeind, um sich mit diesem zu verbünden.

Diese Szene, kombiniert mit dem lauten und flippigen Song „Holding Out For A Hero“ von Bonnie Tyler, zeigt gut, wie humoristisch der Regisseur Dogu Yasar Akal das Stück „Coriolanus“ versteht. Das Tiyatro BeReZe aus Istanbul ist wieder zu Besuch bei der Shakespeare Company in Bremen. Regisseur Akal war mit dieser Truppe schon 2016 in Bremen und hat bei dem Gastspiel „Macbeth“ Regie geführt. Damals hat das Schauspiel-Ehepaar Elif Temucin und Erkan Uyaniksoy auf der Bühne überzeugt. Dieses Jahr stehen die beiden nicht alleine auf der Bühne, sondern werden von drei deutschen Kollegen der Shakespeare Company unterstützt. Während das Tiyatro BeReZe schon in verschiedenen europäischen Städten Gastspiele auf die Bühne gebracht hat, unter anderem in Hannover und Kopenhagen, ist eine solche Zusammenarbeit für das Theater neu. Das Stück wird nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch und auf Türkisch gegeben – ohne Untertitel. Das ist nicht nur für die Zuschauer eine Umstellung, sondern auch für die Schauspieler. „Wir verstehen einander ja nicht, wir müssen auf Schlüsselwörter achten, um zu reagieren“, sagt Uyaniksoy.

Doch neben der Sprache unterscheidet sich auch die Herangehensweise der beiden Gruppen. Das Tiyatro BeReZe ist bekannt für seine eher komischen und abstrakten Interpretationen der Stücke, während die Türken ihre deutschen Kollegen als eher besonnen und ruhig beschreiben. Das Tiyatro BeReZe arbeitet viel mit Tanz- oder auch Clown-Theater. Temucin erzählt, dass man in der Türkei mit Freunden für einen gemeinsamen Abend oft ins Theater gehe: Anders als das Kino sei das Theater offener und interaktiver. In der Türkei sei das Theater in den letzten fünf Jahren immer beliebter geworden, sagt Regisseur Akal. Bei ihnen bildeten Studierende die größte Zuschauergruppe und sowieso sei das Publikum in der Türkei deutlich jünger als in Deutschland. „Einer der großen Unterschiede zwischen der deutschen und türkischen Theaterlandschaft ist, dass euer Publikum im Durchschnitt älter als 50 Jahre ist“, sagt Uyaniksoy.

Die Theatergruppe BeReZe gibt es seit 2006 und besteht aus Elif Temucin, Erkan Uyaniksoy und Firuze Engin. Letztere ist in Deutschland nicht dabei. Dafür Regisseur Dogu Yasar Akal, der nicht fest zu der Gruppe gehört und bei dem Stück „Macbeth“ in 2016 auch das erste Mal mit dem Ehepaar zusammengearbeitet hat. Er und Uyaniksoy kennen sich schon seit dem Studium.

Mit dem Stück „Coriolanus“ hat sich der Regisseur Alkan das Stück von Shakespeare ausgesucht, das sich wie kaum ein anderes mit Politik befasst. Es handelt von einem Kriegshelden, der nach seiner Rückkehr für das Amt des Konsul kandidiert, aber seine überhebliche und aufbrausende Art nicht abstellen kann und auf das Volk hinab blickt. Das große Thema, das über all dem schwebt, ist, wie und ob die Demokratie funktionieren kann. „Mit der “Demokratie„ haben wir einen gemeinsamen Nenner gefunden. Es ist ein Thema, das sowohl die Türken als auch die Deutschen sehr interessiert“, sagt Uyaniksoy. Eine konkrete politische Aussage trifft das Stück trotz der Lage in der Türkei jedoch nicht. Denn das Tiyatro BeReZe verstehe sich nicht als politisches Theater: „Demokratie kann man nicht genau definieren“, sagt Temucin. In Istanbul könnte man so ein politisches Stück ohne Sorge aufführen, da sind sich die drei Künstler einig – solange man ein unabhängiges, also kein staatliches, Theater sei und „den Finger nicht zu sehr auf jemanden zeigt“, so Temucin. Vielleicht ist das ein Grund, warum in dem Stück „Coriolanus“ ernste Szenen schnell durch ironische Einschübe aufgelockert werden – wie eben durch „Holding Out For A Hero“ von Bonnie Tyler.

