Thomas Mullen hat einen weiteren packenden Krimi geschrieben. (Jeff Roffman)

Vor einem Jahr veröffentlichte der amerikanische Schriftsteller Thomas Mullen mit „Darktown“ einen Krimi, der in ein bisher vernachlässigtes historisches Setting eingebettet war. 1948 gingen in Atlanta die ersten sogenannten Negro Officers Streife in Darktown, dem von Schwarzen bewohnten Stadtteil. Mullen hat sich in die Historie gewühlt, mit Zeitzeugen gesprochen und vor dieser auf Fakten basierenden Kulisse eine Krimihandlung aufgezogen. Die Officers Lucius Boggs und Tommy Smith mussten nicht nur den Mord an einem jungen schwarzen Dienstmädchen aufklären, sondern sich vor allem mit dem tief verwurzelten Rassismus in den Südstaaten der USA auseinandersetzen. Nun hat Mullen mit „Weißes Feuer“ (Originaltitel „Lightning Men“) eine Fortsetzung vorgelegt, die nicht minder brillant konstruiert, packend geschrieben und Thriller wie Gesellschaftsporträt ist.

Die Situation der beiden schwarzen Cops hat sich zwei Jahre nach ihrer ersten spektakulären Ermittlung nicht verbessert. Noch immer blicken ihre weißen, in korrupte Netzwerke verstrickten Kollegen mit einer Verachtung auf sie herab, die jeder Zeit in Gewalttätigkeiten umschlagen kann. Es brodelt in Atlanta/Georgia.

Dann kocht die Situation über. In ein von Weißen bewohntes Viertel ziehen immer mehr schwarze Familien, darunter auch die Schwester von Tommy Smith. Sogleich formiert sich der Widerstand der Bewohner. Aber auch die Kapuzenheinis des Ku-Klux-Klan marschieren auf und die „Columbianer“, die sich der nationalsozialistischen Ideologie verschrieben haben – gegen die die USA vor nicht allzu langer Zeit in den Krieg gezogen waren. Gleichzeitig geraten Boggs und Smith auch persönlich zwischen die Fronten: Zwei Schmugglerbanden bekämpfen sich und die beiden müssen feststellen, dass auch Mitglieder ihrer eigenen Familien involviert sind.

Mullen schreibt wie im ersten Teil nicht nur aus der Perspektive der beiden schwarzen Cops. Der weiße Officer Denny Rakestraw spielt die dritte Hauptrolle. Er hat durchaus Verständnis für eine stärkere Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß, aber alles sollte da bitte seine Grenzen haben. Außerdem ist Rakestraws so brutaler wie dümmlicher Schwager Dale in eine schiefgelaufene Aktion des Ku-Klux-Clans verwickelt, was den Officer in eine missliche Lage bringt. Thomas Mullen entwickelt erfrischend differenzierte Charaktere und lässt seine diversen Handlungsstränge zielstrebig auf einen atemberaubend dicht geschriebenen, blutigen Showdown zulaufen.

Weitere Informationen

Thomas Mullen: Weißes Feuer. A. d. Engl. v. Berni Mayer. Dumont, Köln.

480 Seiten, 24 €.