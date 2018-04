Nach einer elfteiligen Kriminalromanreihe des Briten Michael Dibdin (1947-2007) sind drei spannende Spielfilme entstanden, die der TV-Sender BBC in gewohnter Qualität produziert hat. Aurelio Zen ist der Name des smarten Protagonisten, der aus Venedig stammt und im rüden Rom ermittelt. Rufus Sewell, ein Beau und sozusagen ein italienischer Bond, spielt den Commissario, der notgedrungen noch bei seiner Mutter wohnt, auf sympathische Weise cool. Ihm zur Seite steht in den ebenso kniffligen wie klug aufgebauten Fällen um Mafiosi und Moneten die kecke Polizeiassistentin Tania Moretti (Caterina Murino). "Werden wir eine Affäre haben?", fragt sie den Kollegen in der Auftaktfolge "Vendetta". Werden sie. Der Mutter zum Trotz. Und auch sonst geht es hübsch konfrontativ zu in dieser großartigen Miniserie. HENDRIK WERNER

Aurelio Zen. 270 Minuten. Label: Polyband/WVG.