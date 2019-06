Die Bremer Philharmoniker unter Leitung von Marko Letonja umrahmten den Trauergottesdienst und Staatsakt für Bürgerschaftspräsident Christian Weber. (Frank Thomas Koch)

Bremen ist Musikstadt, was sich nicht nur an großen und überregional ausstrahlenden Veranstaltungen wie der Jazzahead Ende April oder dem Musikfest im Spätsommer festmacht, sondern an vielen kleineren und mittelgroßen Konzerten und Mini-Festivals rund um Pop, Rock, Jazz, Hip-Hop sowie nicht zuletzt am Fachbereich Musik der Hochschule für Künste. Die beiden großen Orchester, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen und die Bremer Philharmoniker, stehen dabei im Fokus, was die klassische Musik angeht. Deshalb bedeutete die Nachfolge von Generalmusikdirektor Markus Poschner mit der Saison 2017/2018 auch mehr als eine reine Personalie. Immerhin bestimmt der GMD nicht nur den sinfonischen Spielplan der Philharmoniker mit, sondern auch den der Musiktheatersparte am Theater Bremen.

Die Suche gestaltete sich nicht einfach, was auch daran lag, dass die Bremer Kulturbehörde nicht immer das zahlen kann oder will, was einige Kandidaten sich vorgestellt hatten. Doch was ein Dilemma hätte werden können, löste sich zu einer Konstellation auf, die bisher nur glücklich genannt werden kann. Das Motto dafür lautete: aus eins mach zwei. Der mitformulierte Auftrag: Klassik noch näher ranholen ans Publikum.

Marko Letonja (57), der Wunschkandidat des Orchesters, kümmert sich seit dieser Spielzeit um die philharmonischen Konzerte und hat mit seiner klaren, lakonischen Art bereits das Herz des Konzertpublikums erobert. Er hat als Ergänzung zu der populären „5nachSechs“-Reihe bereits ein weiteres Format etabliert: Beim „Pausenphiller“ kann jeder, der möchte, einer Probe lauschen. Auch Yoel Gamzou (31) hat als Generalmusikdirektor des Theaters nicht nur ein sehr offenes Ohr für die Wünsche des Publikums. Gamzou liegt die Nachwuchsarbeit sehr am Herzen: Er veranstaltet Konzerte für Kinder und Jugendliche und hat das Theater außerdem für Konzerte geöffnet, die sonst in den Clubs der Stadt beheimatet sind.