Wenn fast alles schläft: Der Blick auf den Marktplatz und den Domshof in Bremen (l.) und den Container-Terminal in Bremerhaven aus einem Helikopter. (Marcus Fischötter)

Bremen/Hamburg. Marcus Fischötter ist im Film zu Hause. Er dreht Dokumentarfilme, schreibt Drehbücher, führt Regie. Seine jüngste Filmarbeit mit dem Titel „Von oben: Norddeutschland bei Nacht“ wurde vor wenigen Tagen erstmals im NDR gezeigt (noch in der Mediathek zu sehen). In 90 Minuten erleben die Zuschauer, wo, was und warum es im Norden leuchtet, wenn die Sonne längst untergegangen ist.

Da die Dokumentation in hoher, nämlich 4K-Qualität gedreht wurde, erläutert Fischötter, war es möglich, aus den Filmaufnahmen Fotos herauszulösen. So entstand der Bildband. Auf mehr als 200 Seiten zeigen sich Hamburg und Lübeck, Stralsund und Schwerin, Wolfsburg und Bad Zwischenahn, Bremen und Bremerhaven, das Land und das Meer von einer Seite, die nicht jeder zu Gesicht bekommt. Die Idee zum Film entstand, als Fischötter und sein Team beim Dreh in die Nähe einer Schlecht-Wetter-Front gerieten, die alles verdunkelte.

Es sei nicht einfach gewesen, das Projekt durchzusetzen, sagt Fischötter. „Ein paar Jahre hat es in der Schublade gelegen.“ Der Grund: Bei Dokumentarfilmen, die Landschaften und Regionen aus der Höhe zeigen, sei eine gewisse Übersättigung festzustellen gewesen. Zudem habe es Befürchtungen gegeben, dass sich in der Nacht zu wenig tue und zu wenig zeige, um 90 Minuten zu füllen. „Durch die ersten Drehs konnten wir das widerlegen.“

Fischötter belässt es nicht bei Aufnahmen aus dem Helikopter. Er rückt den Menschen, die in der Nacht auf den Beinen sind, auf die Pelle. Kurze Geschichten erhellen buchstäblich, was unter anderen eine Lichtdesignerin in Hannover, ein Transport-Lotse in Niedersachsen, ein Biologe in der Barker Heide, ein Platzwart auf dem Autohof Lutterberg an der A 7 und ein Pyrotechniker in Hamburg in der Dunkelheit zu tun haben.

Beim nächtlichen Flug über das Land Bremen habe ihn Bremerhaven besonders beeindruckt, sagt Fischötter. „Bremen ist auch schön, aber dort ähneln sich Tag und Nacht. Bremerhaven bei Nacht ist sensationell.“ Das gelte insbesondere für den Hafen. Tatsächlich muten beispielsweise die Aufnahmen vom beleuchteten Autoterminal wie ein gigantisches Raumschiff an. „Das sind schon sehr beeindruckende Bilder. Das höre ich auch von vielen Menschen, die diese Aufnahmen gesehen haben.“

Wer es bunter und heller mag: Gleichzeitig ist Fischötters Titel „Von oben: Faszination Norddeutschland“ erschienen, bei dem Orte und Landschaften in Licht baden.

Marcus Fischötter: Von oben: Norddeutschland bei Nacht. KJM Buchverlag, Hamburg. 216 Seiten, 24 €.

