Was wird gezeigt, was nicht? Kunsthallendirektor Christoph Grunenberg vor Werken aus dem Bestand des Hauses. (Marcus Meyer)

Bremen. Noch bis zum 1. März 2020 ist die Kunsthalle Bremen fest in der Hand diverser Ikonen. Danach müssen sich Kunstfreundinnen und -freunde erst einmal gedulden – die Ausstellung darüber, „was wir Menschen anbeten“ (Untertitel), wird abgebaut. Anschließend wird alles für die Rückkehr der hauseigenen Sammlung aus dem Guggenheim-Museum in Bilbao vorbereitet. Das heißt: Vom 2. März bis zum 20. März bleibt das Haus an der Kulturmeile geschlossen.

Die Zeit danach soll auch von einem neuen Blick auf die Dauerausstellung geprägt sein. Die Sammlung werde einer Revision unterzogen, schreibt die Kunsthalle in einer Pressemitteilung: „Überraschende Funde aus dem Depot begegnen altbekannten Meisterwerken“. Nicht nur das, auch die Struktur der Hängung wird verändert. So soll deutsche und französische Kunst, bisher in separaten Sälen zu finden, näher zueinander rücken und dadurch „einen kreativen Dialog starten“.

Auch die Rolle des Kunstvereins und seiner Mäzene aus dem Bürgertum wird stärker in den Fokus genommen und gleichzeitig in Bezug zur Kunstgeschichte gesetzt. Die Kunsthalle möchte einen Bogen vom Mittelalter bis in die Gegenwart schlagen und Kunst unter Stichwörtern wie globaler Handel, Klimawandel und Kampf um den Glauben präsentieren. Für eine derartige Bestandsaufnahme und Neuausrichtung sei es nun wieder einmal an der Zeit, so die Pressemitteilung der Kunsthalle: 2011 ist das zuletzt geschehen, nach dem Umbau und der Erweiterung des Museums. Mit der Wiedereröffnung trat Kunsthallen-Direktor Christoph Grunenberg seine Stelle an. „Remix 2020. Die Sammlung neu sehen“ heißt es ab dem 16. Mai.

Zuvor werden schon zwei Sonderausstellungen eröffnet worden sein. Dem Bremer Künstler Norbert Schwontkowski (1949-2013), diesem Meister der Verknüpfung von Realem und Surrealem, widmet sich die Werkschau „Some of my Secrets“ (Einige meiner Geheimnisse) vom 21. März bis zum 2. August. 70 Gemälde und mehr als 30 Skizzenbücher Schwontkowskis aus dessen Nachlass sowie von deutschen und internationalen Sammlern versammelt die Schau, die nach Angaben der Kunsthalle die umfangreichste Präsentation des Werks seit der Ausstellung „Schwontkowski. Kino“ 2003/2004 ist. Die Kunsthalle kooperiert bei der Ausstellung mit den Kunstmuseen in Bonn und in Den Haag; dort ist die Präsentation nach ihrer Zeit in Bremen zu sehen.

Vom 1. April bis zum 28. Juni beleuchtet „Am Anfang war die Zeichnung. Formen und Funktionen seit der Renaissance“ die Funktion der Skizze, die weniger als eigenständiges Werk denn als Vorbereitung eines anderen, größer angelegten verstanden werden kann. Die 50 Originale, die die Zeitspanne vom 15. bis zum 20. Jahrhundert abdecken, stammen aus den Beständen des Kupferstichkabinetts. Eine kleine Ausstellung würdigt danach vom 15. Juli bis zum 8. November das grafische Oeuvre von Horst Antes, bekannt für seine „Kopffüßler“.

Die nächste Sonderausstellung beendet das Jahr und weist in den Frühling 2021. „Die Picasso-Connection. Der Künstler und sein Bremer Galerist“ wird am 21. November eröffnet (bis 21. März 2021) und würdigt die umfangreiche druckgrafische Sammlung mit Werken des Spaniers, über die die Kunsthalle verfügt. Gleichzeitig geht es um die Geschichte des Ankaufs. Als eins der ersten deutschen Museen erwarb das Haus 1945 Werke Picassos, vermittelt durch seinen Bremer Galeristen Michael Hertz. Ausgestellt werden großformatige Lithografien und Linolschnitte.

Weitere Informationen

Kunsthalle Bremen, Öffnungszeiten: dienstags 10 bis 21 Uhr, mittwochs bis sonntags 10 bis 18 Uhr, montags geschlossen. Heiligabend geschlossen, erster Weihnachtstag: 12 bis 18 Uhr, zweiter Weihnachtstag: 10 bis 18 Uhr, Silvester: 10 bis 15 Uhr, Neujahr: 12 bis 18 Uhr.