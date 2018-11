Bernd (von links), Ingo, Ebi und Max wollen es noch einmal wissen und starten ein Comeback mit ihrer 80er-Jahre-Boyband. (Theaterschiff Bremen)

Backstreet Boys? N‘Sync? Take That? Alles junge Hüpfer im Vergleich zu dieser Boyband. Ja, selbst New Kids on the Block waren noch Zukunftsmusik; von Bands wie Tokio Hotel oder One Direction ganz zu schweigen – deren Mitglieder waren noch nicht einmal geboren. Wir schreiben die 1980er-Jahre. Und da gab es nur eine wirklich erwähnenswerte Boyband: die weltweit erfolgreichen Small Town Boys. Naja, deutschlandweit. Okay, vielleicht doch eher so regional. Aber sie hatten eine eigene Platte! 500 Stück davon liegen zwar immer noch bei Bernd im Keller, aber wer will denn hier so kleinlich sein.

Und heute, drei Jahrzehnte später? Gehen die vier Bandmitglieder auf die 50 zu, haben Familien, Verpflichtungen, mehr Bauchumfang und weniger Haare. Die enge Freundschaft von damals ist zu einem sporadischen Kontakt geworden, und ein bisschen sauer sind Ingo (Thomas Wißmann), Bernd (Sven Olaf Denkinger) und Ebi (Michael Chadim) auch heute noch, dass Max (Mark Derichs) die Band damals aufgrund eines Jobs hingeschmissen hat. Wer weiß, vielleicht wären sie wirklich noch richtig groß geworden.

Aber dann passiert etwas völlig Unerwartetes. Max erhält einen Anruf. Ein großer Fernsehsender will eine Doku über die Musik der 80er-Jahre machen und die Small Town Boys sollen ein Teil davon sein. Völlig euphorisch versammelt Max seine drei Freunde in der örtlichen Music Bar „Honky Tonk“, die ihrer Freundin Karin (Inga Jamry) gehört, um ihnen die frohe Botschaft zu überbringen und Pläne für die Aufzeichnung zu schmieden.

Während der minder erfolgreiche und etwas naive Taxifahrer Ebi an die unzähligen hübschen Frauen denkt, die er als Musiker um sich scharen könnte und sofort zustimmt, ist die Begeisterung bei Bernd und Ingo eher verhalten. Bernd hat genug mit seiner Tanzschule um die Ohren und Ingo verbringt seine Tage mittlerweile hauptsächlich bei seinen Kindern im Kindergarten, wo er Laterne läuft, bastelt oder an Schlafpartys teilnimmt. Ins Fernsehen will er auf keinen Fall! „Wer will uns denn noch sehen?“, fragt er seine Kollegen und scherzt, dass man sich vor einem erneuten Auftritt erst einmal in „Die Mumien“ oder „Die Fossilien“ umbenennen müsse, damit der Name auch in etwa zu ihrem Alter passe. Und bauchfrei – so wie das viele andere erfolgreiche Bands heutzutage machen – sei sowieso schon mal gar nicht drin.

Proben mit Hindernissen

Es dauert eine Weile, aber auch dank der Überzeugungskraft der charmanten Karin, die das „Honky Tonk“ sogar als Proberaum zur Verfügung stellt, stimmen irgendwann alle Bandmitglieder einer Wiedervereinigung zu. Die Proben können beginnen – immerhin sind es nur noch knapp vier Wochen, bis zur großen Doku-Aufzeichnung. Auch diese soll im „Honky Tonk“ stattfinden, denn – so ein Glück – Revolverheld haben gerade abgesagt, da sie lieber in der ÖVB-Arena spielen wollen.

Ebi reibt Bernd noch schnell ein bisschen Haarwasser auf die Glatze und versorgt alle mit Anti-Falten-Creme, während Karin den Jungs beim Einstudieren der Tanzschritte hilft. Mit der Ukrainerin Alexandra (Larissa Scherschel) holt sich die Band noch eine talentierte, wenn auch sprachlich etwas eingeschränkte, Keyboarderin mit Vorliebe für Wodka mit ins Boot. Aber wird es wirklich zum Auftritt und der Fernsehaufzeichnung kommen? So viel sei verraten: Es gibt noch einige Hindernisse und Unstimmigkeiten, die aus dem Weg geräumt werden müssen.

Michael Fajgel, Regisseur und Autor von „Boygroup“, hat auf dem Theaterschiff in der Vergangenheit schon die Elvis-Hommage „Heartbreak Hotel“ auf die Bühne gebracht und nimmt das Publikum nun mit auf eine lustige musikalische Reise in die 80er-Jahre. Songs wie Tears for Fears‘ „Everybody Wants To Rule The World“, „Every Breath You Take“ von The Police, „Only You“ von den Flying Pickets oder auch Soft Cells „Tainted Love“ regen das Publikum immer wieder zum Mitsingen an.

Für ein gelungenes Theatererlebnis sorgen neben der Musik aber vor allem die sechs unglaublich liebenswürdigen Bühnencharaktere. Musicaldarstellerin Inga Jamry mimt Karin, die gute Seele der Geschichte, mit wirklich großartiger Stimme. Ihr Soloauftritt mit Kim Carnes „Bette Davis Eyes“ gehört zu den Highlights des Stückes.

Hohe Gesangsqualität

Gesanglich ebenfalls hervorzuheben ist der studierte Musiker Sven Olaf Denkinger, der erstmals auf der Theaterschiffbühne zu sehen ist. Mit vier professionellen Sängern auf der Bühne ist „Boygroup“ insgesamt von gesanglich sehr hoher Qualität. Publikumsliebling ist aber eindeutig Thomas Wißmann in der Rolle des sympathischen Ingo, der zwischen Kindergarten und Bandprobe hin und her eilt, Probleme mit der Schrittfolge hat und auch gesanglich nicht ganz mit seinen Kollegen mithalten kann.

Insgesamt ist das unterhaltsame, aber nie übertrieben alberne Stück gerade für all die sehenswert, die mit der Musik der 80er noch eigene Erinnerungen verbinden. „Boygroup“ ist der perfekte Anlass, um mal wieder einen Abend lang in ihnen zu schwelgen.

Weitere Informationen

Weitere Termine: Theaterschiff, Tiefer 104/Anleger 4, 23., 24. und 30.11 sowie 1.2 jeweils um 17 sowie um 20 Uhr, 25.11 um 15 Uhr, sowie 2.12 um 15 und 18 Uhr. Spätere Termine und Saalplan unter www.theaterschiff-bremen.de