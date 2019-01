Das Institut français zeigt kleine Videospiele. (Institut Francais)

Bremen. Passend zur 43. Literarischen Woche Bremen hat das Institut français in seinen Räumlichkeiten eine Ausstellung organisiert. Angelehnt an das Thema „Die digitale (R)evolution – Traum oder Albtraum“ beschäftigt sich das Institut mit den künstlerischen Darstellungsmöglichkeiten von Videospielen. Der Fokus liegt dabei auf kleinen, unabhängigen französischen Entwicklerstudios.

Mit „S’il vous play“ wolle das Institut zeigen, dass Frankreich eine wichtige Rolle in der Videospiel-Industrie einnehme, erklärte Kulturassistentin Marthe-Louise Bentz. An den sechs aufgestellten Computern lassen sich fünf Titel anspielen, denen der große Durchbruch noch nicht gelungen ist: "Event0", "Void & Meddler", "Charcot", "Magical Girl Disorder" und "Naut". „Es sind kleinere Produktionen, die auch politischer sind und beispielsweise Gleichberechtigung thematisieren“, sagte Bentz.

Dass hinter den Spielen keine großen Budgets oder Teams stehen, ist ihnen anzumerken. „Magical Girl Disorder“ etwa ist ein reines dialog-basiertes Abenteuer in Textform. Aufwendig inszenierte Animationen gibt es nicht, nur mehrere Antwortoptionen in den Dialogfenstern. Hie und da kommt es in der englischen Sprachversion zu Übersetzungsfehlern, in einzelnen Zeilen wird gar komplett auf Französisch umgeschwenkt. Schwächen weisen beim Anspielen auch die anderen Spiele auf, was zumindest teilweise den Rechenleistungen der Computer geschuldet sein dürfte. Mit ruckelnden Übertragungen, Schwierigkeiten in der Steuerung und Spielabstürzen muss gerechnet werden. Gute Werbung ist das nicht unbedingt für die französische Videospielszene. Dabei kamen in den vergangenen Jahren etwa mit den narrativen Abenteuern der „Life is Strange“-Titel und „The Council“ Spiele aus Frankreich, die auch außerhalb der Fachpresse viel beachtet und gelobt wurden.

Die Ausstellung war zur Eröffnung noch nicht komplett; Tablets mit den Spielen sollen laut Marthe-Louise Bentz bis Ende der Woche im Institut français eintreffen. Die Ausstellung in der Contrescarpe 19 ist bis zum 4. April von Montag bis Donnerstag, 9 bis 13 Uhr, und 14 bis 19 Uhr geöffnet.