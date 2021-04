Die Bronze "Gedankenflug" von Bernhard Hoetger entstand 1906, das Jahr, indem er und Paula Modersohn-Becker sich das erste Mal trafen. (Museen Böttcherstraße)

Obwohl die Pandemie vorerst keine Besucher vor Ort zulässt, haben sich die Museen Böttcherstraße entschlossen, ihre neue Ausstellung im Paula-Modersohn-Becker-Museum schon jetzt zu eröffnen - und zwar digital. Sie trägt den Titel „Avantgarde“ und beschäftigt sich mit der Zeit im frühen 20. Jahrhundert, die Bernhard Hoetger und Paula Modersohn-Becker in Paris verbrachten.

In sechs thematisch unterteilen Räumen bringt die Ausstellung ihren (digitalen) Besuchern unter anderem die ersten Eindrücke näher, die Paula Modersohn-Becker von Paris zeichnerisch festhielt oder zeigt frühe Arbeiten Hoetgers, die entstanden, nachdem er sich 1900 nach dem Besuch der Weltausstellung in Paris entschied, dauerhaft in der Stadt zu bleiben. Die Ausstellung verdeutlicht, wie die Kunst von Auguste Rodin, Aristide Maillol, Paul Gauguin und Henri Rousseau die Arbeiten Hoetgers wie auch Modersohn-Beckers beeinflussten und sie rückt neue wissenschaftliche Erkenntnisse in den Mittelpunkt, die zeigen, was für eine wichtige Rolle Bernhard Hoetger selbst in der damaligen Pariser Avantgarde-Szene spielte.

Gezeigt werden insgesamt rund 60 Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen und Aquarelle von Hoetger, Modersohn-Becker und ihren künstlerischen Vorbildern. Darunter neben Arbeiten aus dem Bestand des Museums und der Paula-Modersohn-Becker-Stiftung auch einige Neuerwerbungen, sowie nur sehr selten ausgestellte Leihgaben. Begleitend zur Ausstellung erscheint ein Magazin mit vertiefenden Artikeln zu Hoetgers und Modersohn-Beckers Pariser Zeit.

Paula Modersohn-Beckers Arbeit "Mutter mit Kind" stammt aus dem Jahr 1906. Es ist eine Leihgabe aus Privatbesitz, die laut Museumsdirektor Frank Schmidt seit mehreren Jahrzehnten nicht ausgestellt wurde. (Paula-Modersohn-Becker-Stiftung)

Die Ausstellung wird bis zum 5. September zu sehen sein, sodass sie - so hofft Museumsdirektor Frank Schmidt - früher oder später auch noch vor Ort besucht werden kann. Wer sich bis dahin schon digital einen Eindruck verschaffen möchte, kann unter anderem jeden zweiten Dienstag an digitalen öffentlichen Führungen teilnehmen. Die erste Führung findet am 27. April statt. Auch das Kunstfrühstück wird in den digitalen Raum verlegt. Wer mag, kann sich zusätzlich zur angebotenen digitalen Führung inklusive anschließendem Gespräch auch vorab ein Frühstückspaket nach Hause bestellen.

Weitere Infos zur Ausstellung, dem Magazin und den digitalen Veranstaltungen gibt es online unter www.museen-boettcherstrasse.de.