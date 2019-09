Auch frühe ungewöhnliche Arbeiten sind in der Ausstellung "Ich bin ich" zu finden, zum Beispiel das Werk "Selbst vor dem Spiegel mit gespreizten Händen" aus dem Jahr 1897. (Paula-Modersohn-Becker-Stiftung)

„Stirn, Augen, Mund, Nase, Wangen, Kinn, das ist alles. Es klingt so einfach und ist doch so sehr, sehr viel.“ Diese Sätze schrieb Paula Modersohn-Becker 1903 in ihr Tagebuch. Ihre eigene Identität war ein Thema, das die Künstlerin während ihrer gesamten Schaffensphase umtrieb. Etwas mehr als 60 Selbstbildnisse sind in ihren nur rund elf Jahren als Malerin bis zu ihrem frühen Tod 1907 entstanden – so viele, wie sie sonst nur Künstler wie Rembrandt, Egon Schiele, Max Beckmann oder Frida Kahlo malten. Dem Paula-Modersohn-Becker-Museum und der gleichnamigen Stiftung ist es gelungen, erstmals rund 50 von ihnen zusammenzutragen und ihnen unter dem Titel „Ich bin ich – Paula Modersohn-Becker. Die Selbstbildnisse“ eine eigene Ausstellung zu widmen. „Das ist einzigartig“, sagt Museumsdirektor und Kurator Frank Schmidt selbstbewusst. „Ich glaube nicht, dass sich eine Ausstellung in dieser Fülle wiederholen lässt.“ Einige Werke, wie das „Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag“ (1906) sind alte Bekannte im Museum. Andere Werke wiederum waren bisher noch nie in Bremen zu sehen. Darunter das „Selbstbildnis als stehender Akt“ aus dem Jahr 1906, das größte jemals von Becker gemalte Porträt, geliehen aus den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

Ein Großteil der Werke stammt aus privaten und öffentlichen Sammlungen aus Deutschland, einige Arbeiten haben aus dem europäischen Ausland ihren Weg nach Bremen gefunden. Nur sehr wenige Porträts habe man nicht bekommen, sagt Schmidt. Sei es, weil sie verschollen sind, aus konservatorischen Gründen nicht transportiert werden können oder sich die entsprechenden Leihgeber nicht von ihnen trennen konnten. Im – extra für die Ausstellung neu eingerichteten – Museumsshop geben kleine Filme allerdings Auskunft über einige Bildnisse, die im Rundgang nicht zu sehen sind.

Das Museum nimmt seine Besucher in drei thematisch gegliederten Räumen mit auf einen biografischen Rundgang durch das Leben Modersohn-Beckers. Dabei wird deutlich, wie stark sich einschneidende Erlebnisse in ihrem Leben direkt auf ihre Kunst auswirkten, sodass man sich bei oberflächlicher Betrachtung der facettenreichen Arbeiten fragt: Ist das wirklich immer dieselbe Frau?

Stolz und selbstbewusst präsentiert sich Paula Modersohn-Becker in ihrem 1900 entstandenen "Selbstbildnis vor Fensterausblick auf Pariser Häuser". Das Bild entstand in ihrem Zimmer am Boulevard Raspail, zu Beginn ihres ersten Parisaufenthaltes – für die Künstlerin und ihr Schaffen eine besonders prägende Zeit. (Paula-Modersohn-Becker-Stiftung)

Zu Beginn des Rundgangs begegnet der Besucher einer jungen Paula, die noch an ihren künstlerischen Anfängen steht. Es sind vor allem Bleistift-, Kohle- und Rötelzeichnungen, sowie Pastelle und erste Ölbilder aus den späten 1890er-Jahren, die insbesondere der Übung dienten, dem Porträtieren wie auch der Darstellung der eigenen Körperlichkeit. Sie stehen Bildern aus der Zeit ihres ersten Parisaufenthaltes 1900 entgegen. Besonders hervorzuheben ist hier das „Selbstbildnis vor Fensterausblick auf Pariser Häuser“. Modersohn-Becker präsentiert sich stolz und selbstbewusst, blickt den Betrachter von oben herab an, als wolle sie sagen: Seht mich an! Ich habe es bis nach Paris geschafft. Und das soll erst der Anfang sein.

Der zweite Raum verdeutlicht die Einflüsse, die Tafeln der römisch-ägyptischen Mumienporträts ab 1903 auf Modersohn-Beckers Kunst hatten. Außerdem skizzieren die hier gezeigten Bilder die schrittweise Befreiung der Künstlerin vom reinen Abbild hin zur vereinfachten Form. Der dritte Raum schließlich setzt sich ausschließlich mit den Selbstakten Modersohn-Beckers auseinander, zeigt sogar bisher nicht ausgestellte Aktfotografien, die die Künstlerin für ihre Studien nutzte. Sie schuf die ersten weiblichen Selbstakte der Kunstgeschichte, zu einer Zeit, als eine Ausstellung eben dieser noch undenkbar schien.

Zudem geht das Museum mit der Zeit: Ein kleiner Ausstellungsraum wurde zur Selfie-Box umfunktioniert, gibt Besuchern die Möglichkeit, sich mit bereitliegenden Accessoires vor dem Hintergrund aus Paula Modersohn-Beckers bekanntem Werk „Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag“ zu fotografieren und sich selbst mit der Frage der eigenen Identität, der Selbst- und Fremdwahrnehmung auseinanderzusetzen. Neben der „Ich bin ich“-Ausstellung auf der unteren Ebene zeigt das Museum auch auf seinen anderen Etagen Kunst seiner Namensgeberin.

Was für eine Frau war Paula Modersohn-Becker? Für Schmidt ist sie auch 112 Jahre nach ihrem Tod und nach umfassender Forschung zu ihr und ihrem Leben noch ein Mysterium. „Sie entzieht sich jeder allzu leichten Zuordnung“, so Schmidt. „Auch mir ist sie immer noch ein Rätsel.“ So etwas ähnliches wie eine Antwort auf diese allumfassende Frage gibt Paula 1906 in einem Brief an ihren Freund Rainer Maria Rilke selbst: „Ich bin ich, und hoffe es immer mehr zu werden.“

Weitere Informationen

„Ich bin ich“ ist von Sonntag, 15. September, bis zum 9. Februar 2020 im Paula-Modersohn-Becker-Museum zu sehen. Die Ausstellung wird von einem abwechslungsreichen Programm begleitet. Weitere Infos online unter www.museen-boettcherstrasse.de