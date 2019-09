Hat Platz für Kunst gemacht: Lennart Viebahn in seiner neuen Galerie. (Kuhaupt)

Bremen hat eine neue Galerie: die Galerie Viebahn, zu finden in einem Altbremer Haus in Schwachhausen. Ihr Gründer, Lennart Viebahn, ist eigentlich im Antiquitätenhandel tätig. Sein persönliches Interesse an Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts und die dazugehörige Sammelleidenschaft brachten ihn allerdings auf die Idee, seine eigene Galerie zu eröffnen. Rund zwei Jahre Planung habe er dafür und für die Konzeption seiner ersten Ausstellung gebraucht. Ein quadratischer weißer Raum, der eigentlich zu seiner Wohnung gehört, dient nun als Galerieraum. Genug Platz hat Viebahn, die entsprechende Kunst auch. Und so widmet sich der gebürtige Bremer in seiner ersten Ausstellung einem Mann, dessen Name in Bremen eng mit der Böttcherstraße verbunden ist: Bernhard Hoetger (1874 - 1949). Der Tod des Malers, Architekten und Bildhauers liegt in diesem Jahr genau 70 Jahre zurück.

Sieben Skulpturen und vier Skizzen Hoetgers hat Viebahn im Laufe seiner Sammlerkarriere angekauft. Nun will er seine Sammlung präsentieren und im besten Fall für einige Stücke neue Besitzer finden. Mit „Eklektisch!“, dem Titel seiner Ausstellung, stellt Viebahn einen Vorwurf in den Raum, dem Hoetger häufig ausgesetzt war: Den Vorwurf, er habe sich in seiner Kunst stets nur an den Ideen und Stilen anderer Leute bedient, ohne dabei seinen eigenen Stil gefunden zu haben. Viebahn sieht das anders: „Hoetger wollte nie einen Individualstil haben“, sagt er. „Er hat über andere Stile etwas Eigenes geschaffen, und es ist ihm gelungen, mit seiner Kunst Emotionen zu übermitteln.“ Der Titel und die Ausstellung sollen dennoch zum Nachdenken und Diskutieren anregen.

Die Schau zeigt Werke aus unterschiedlichen Schaffensperioden. Aus Hoetgers Frühwerk ist Viebahn unter anderem im Besitz der Bronze „Grubenarbeiter“ (1900) oder der Figur „Weinende“ (1901). Ebenso gibt es Majoliken aus dem Zyklus Licht- und Schattenseiten zu bewundern sowie grafische Arbeiten, darunter eine Kaltnadelradierung mit dem Titel „Austreibung“ aus dem Jahr 1923. „Eklektisch!“ soll nicht die einzige Ausstellung in der Galerie Viebahn bleiben. Im kommenden Jahr soll es weitere Präsentationen geben. Was dann genau gezeigt wird, will Viebahn zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten.

Weitere Informationen

Die Vernissage zu „Eklektisch!“ findet am Donnerstag, 12. September, um 18 Uhr in der Galerie Viebahn, Richard-Wagner-Straße 17, statt. Danach ist die Ausstellung bis zum 12. Oktober immer mittwochs bis freitags zwischen 14 und 18 sowie sonnabends zwischen 10 und 13 Uhr oder nach Absprache zu besichtigen. Weitere Informationen unter www.galerieviebahn.com.