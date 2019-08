Liza Cody (Ariadne Verlag)

Bremen. Die britische Autorin Liza Cody erhält den diesjährigen Radio-Bremen-Krimipreis. Das gab der Sender am Dienstag bekannt. Die 75-jährige wird für ihre Geschichen über Menschen am Rande der Gesellschaft ausgezeichnet; ihre Bücher drehen sich oft um Obdachlose und Gescheiterte. Liza Cody gelinge es, mit „Wärme und Humor, die Leserinnen und Leser am Schicksal ihrer unbequemen Heldinnen gerne teilnehmen zu lassen“, heißt es in der Begründung der Jury. Die schätzt zudem die „schrägen, atemberaubenden Plots“ der Autorin.

Liza Cody wurde 1944 als Liza Nassim in London geboren, heute lebt sie in Bath. Sie hat an der Royal Academy of Art ihrer Heimatstadt studiert und hatte danach unterschiedliche Jobs: Grafikerin, Möbeldesignerin, Putzfrau, Restauratorin im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud. Außerdem habe sie als "Cody the Roady" für "eine der schlechtesten Bands Londons beim Aufbau mit angepackt, wie sie selbst gerne erzählt.

Anna Lee und Eva Wiley

1980 schrieb Liza Cody ihren ersten Kriminalroman „Dupe“ (deutscher Titel: „Video-Piraten“, bei einer späteren Auflage: „Ein Spiel für Narren“). Er dreht sich um die Ermittlerin Anna Lee, eine ehemalige Polizistin, die für eine Londoner Detektivagentur jobbt. Das Buch, das eine Reihe begründen sollte, wurde als bestes Krimi-Debüt des Jahres in Großbritannien mit dem John-Creasey-Memorial-Award der britischen Crime-Writers'-Association ausgezeichnet. Es folgte eine weitere Reihe um die Detektivin Eva Wiley. Und es folgten weitere Preise, unter anderem der Deutsche Krimipreis 2015 für „Lady Bag“ und 2017 für „Miss Terry“, das in einer Bühnenfassung im vergangenen November im Bremer Kriminaltheater Premiere feierte. In diesem Jahr ist „Ballade einer vergessenen Toten“ auf Deutsch erschienen; das englische Original „Ballad of a Dead Nobody“ wurde 2011 veröffentlicht. Der Radio-Bremen-Krimipreis wird bei der Radio-Bremen-Kriminacht am Mittwoch, 27. November, um 19.30 Uhr im Theater Bremen verliehen.