Hartwig Komar hat schon als Jugendlicher Konzerte organisiert. Doch erst über einen Karriereumweg schaffte er es zu seinem Traumjob als Veranstalter. Heute gehört ihm die kleine Bremer Firma On Stage, mit der er um die 200 Konzerte organisiert. (On Stage Promotions)

Schon früh entdeckte Hartwig Komar seine Leidenschaft für Rockmusik und veranstaltete erste Konzerte. Doch dann schlug er einen anderen Weg ein. Erst ein Schicksalsschlag brachte ihn zurück zur Musik. Heute leitet er eine kleine Bremer Konzertagentur mit vier Angestellten und wirkt rundum zufrieden.

Eigentlich, so Hartwig Komar, sei seine Mutter für seine Musikleidenschaft verantwortlich, da sie ihm im Alter von 14 Jahren eine Greatest-Hits-Kassette der Band Slade geschenkt habe. „Ab dem Zeitpunkt war mein Leben ein anderes“, sagt Komar. Daran hat sich auch 43 Jahre später nichts geändert. Rock, Progressive Rock, Blues, Jazz und vieles mehr auch heute noch zu seinem Leben.

Bereits im Alter von 17 Jahren veranstaltete er sein erstes Konzert, damals noch in seiner Heimat Nordenham. Eine Karriere als Konzertveranstalter schien praktisch vorprogrammiert. Zunächst noch in der Rockdisco Weser-Strand beheimatet, wurden die immer größeren Konzerte schließlich in die Stadthalle Nordenham verlagert: Dort holte er unter anderen Roger Chapman, Klaus Lage und Pe Werner auf die Bühne.

Der Sprung in größere Städte wie Bremen oder Hamburg schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Komar, der unter anderem viel mit Veranstalter Karsten Jahnke zusammengearbeitet hatte, machte bei Polydor in Hamburg eine Ausbildung zum Musikkaufmann. In diesem Zusammenhang war er auch an der Produktion des Welthits „All That She Wants“ von Ace Of Bace maßgeblich beteiligt, der sich insgesamt 17 Millionen Mal auf Tonträger verkaufte. „Solche Verkaufszahlen gibt es heute gar nicht mehr“, so der 57-Jährige. „Heute reicht es, wenn man 1000 verkauft, um in den Charts zu landen.“

Anschließend kehrte er dem Musikgeschäft den Rücken. „Ich wollte mal etwas grundsätzlich Neues machen und meinen Horizont erweitern“, erklärt Komar. Also arbeitete er für einige Banken, in der Regel bis zu 16 Stunden am Tag, bis 2012 die Mutter seiner Kinder starb. „Da war mir von einem auf den anderen Tag klar, dass ich etwas ändern und ich mich um sie kümmern muss.“ Am Tag nach dem Schicksalsschlag gab er seinen Büroschlüssel mit nur wenigen Worten ab: „Ich komme jetzt nicht mehr."

Seit 2014 ist Komar mit seiner Firma On Stage wieder als Veranstalter unterwegs. Als er den Ex-Stranglers-Frontmann Hugh Cornwell traf, der ihm von seiner unglücklich verlaufenen Tournee erzählte, nutzte Komar die Chance: "Als ich ihm sagte, dass ich das besser machen könnte, war ich umgehend wieder im Geschäft.“

Mehr zum Thema Breminale 2018 Riffs, Rock und Raketen Künstler wie Stun, Blond oder Raketen Erna dazu Sonnencreme, Schweiß und Bier bestimmen den dritten ... mehr »

Heute veranstaltet die Firma mit Sitz in Bremen um die 200 Konzerte im Jahr. In Bremen lässt er seine Künstler dabei zumeist im Bluesclub Meisenfrei auftreten, war aber auch mit Extrabreit schon im Lagerhaus und bringt Funk-Legende Maceo Parker im Juni auf die Bühne des Modernes.

Komar betont immer wieder, dass es ihm nicht um die Größe der Konzerte, sondern vielmehr um die Auswahl seiner Künstler gehe: „Bei mir steht Authentizität an erster Stelle. Ich veranstalte nur Konzerte von Künstlern, die ich selber mag und hinter denen ich voll stehe.“

Komar hat seine Basis zwar in Bremen, ist aber deutschlandweit und sogar international tätig. Derzeit plant er beispielsweise eine Australientournee mit Julian Sas und arbeitet an einer Europa-Tour mit Russ Ballard. On Stage ist gleichzeitig auch die Agentur für so namhafte Künstler wie Nektar, Hugh Cornwell und die Climax Blues Band.

"Ich lebe jetzt meinen Traum."

Zudem gibt es das Label On Stage records. Aufnahmen einzelner Sessions oder in seinem Gästehaus an der Nordsee (sein altes Elternhaus) werden auf Tonträger gebracht und für Liebhaber in limitierter Auflage produziert. Ob er einen Wunsch für die Zukunft hat? „Nicht wirklich. Ich mache genau das, was ich liebe. In unserem kleinen Unternehmen bin ich umgeben von Familie und Freunden. Ich lebe jetzt meinen Traum.“