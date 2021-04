Die Bremer Autorin Betty Kolodzy 2018 bei "Bremen liest!" in der Buchhandlung Storm. (Christina Kuhaupt)

Am 3. September soll die mittlerweile 4. Bremer Literaturnacht „Bremen liest!“ stattfinden, bei der Buchhandlungen und Verlage einen Abend lang ihre Türen öffnen und Lesungen lokaler Autoren ermöglichen. Diese können sich nun für die Teilnahme an der Veranstaltung bewerben. Teilnehmen dürfen sowohl etablierte Literaten und Literatinnen als auch Nachwuchsautoren.

Die Bewerbung erfolgt per E-Mail an helge.hommers@literaturkontor-bremen.de unter Angabe des Namens, des Titel des Buches, aus dem gelesen werden soll, sowie des Genre des Textes. Bewerbungen werden bis zum 21. April entgegengenommen. Die Buchhandlungen wählen unter allen Einsendungen die Autoren aus, die für sie infrage kommen. Voraussichtlich ab Ende Mai erhalten alle Autoren Bescheid, ob sie an der Literaturnacht teilnehmen können und in welcher Buchhandlung sie lesen werden. Aufgrund der unsicheren Corona-Lage werden auch einige Open-Air-Lesungen geplant.

„Bremen liest!“ wird vom Bremer Literaturkontor und dem Wellenschlag Text- und Verlagskontor veranstaltet. Weitere Infos zur Bewerbung sowie der Veranstaltung unter www.bremenliest.de.