Gespickt mit Stars ist der Schlussakt der Marvel-Trilogie „Avengers“, in dem sich der Superheldentrupp gegen den intergalaktischen Tyrannen Thanos (Josh Brolin) wappnen muss. Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans) und Thor (Chris Hemsworth) müssen ihre Meinungsverschiedenheiten ausräumen und verhindern, dass der Bösewicht durch das Sammeln von sechs Infinity-Steinen uneingeschränkte Herrschaft erlangt. Das Los der Erde, wie wir sie kennen, hängt zudem davon ab, ob sie weitere Alliierte gewinnen, etwa die sogenannten Guardians Of The Galaxy um Star-Lord (Chris Pratt) und Gamora (Zoe Saldana). Das klingt komplex, wird aber eingängig und popcornträchtig serviert. Als Heimkino-Beigaben schmücken gleich vier hintergründige Dokumentationen dieses wie üblich actionreiche Sciene-Fiction-Abenteuer.

Weitere Informationen

Avengers: Infinity War. 143 Minuten. Label: Walt Disney.