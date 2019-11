Axel Bierwolf wurde mit dem Geflügelten Bleistift in Gold ausgezeichnet. (Shirin Abedi)

Axel Bierwolf aus Pirna bei Dresden hat den Geflügelten Bleistift in Gold 2019 des Deutschen Karikaturenpreises gewonnen. Das wurde am Sonntagmittag während der Verleihung der insgesamt vier Auszeichnungen im Schauspielhaus in Dresden bekannt gegeben. Der erste Platz ist mit 4000 Euro dotiert. Bierwolf hatte die Jury, in der auch WESER-KURIER-Kulturressortleiterin Iris Hetscher mittut, mit seiner Karikatur über Würmer überzeugt, die vor Entsetzen über den Klimawandel die Erde verlassen.

Für diese Karikatur wurde Axel Bierwolf mit dem Geflügelten Bleistift in Gold ausgezeichnet. (Axel Bierwolf)

Der Deutsche Karikaturenpreis, der vom WESER-KURIER gemeinsam mit der „Sächsischen Zeitung“ vergeben wird, feierte dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Insgesamt waren 1100 Karikaturen eingereicht worden, die sich mit dem Motto „Prima Klima“ befassten. Auf die Shortlist schafften es 110, die auch im parallel zur Preisvergabe erschienenen Katalog zu sehen sind.

Der zweite Platz, der mit 3000 Euro dotierte Geflügelte Bleistift in Silber, ging an den Bremer Cartoonisten Volker Kischkel alias Mock, der bereits 2010 und 2013 unter den Siegern war. Und auch die Auszeichnung in Bronze (2000 Euro) hat einen Bremer Bezug: Sie ging an Christiane Lokar alias Kittyhawk, die an der Hochschule für Künste Bremen studiert hat. Für Lokar ist es die zweite Bronzestatue nach 2009. Sie lebt mittlerweile in Berlin. Mit dem Newcomer-Preis und 1000 Euro wurde der Frankfurter Lahs (Lars Murach) geehrt.

Der Katalog zum Deutschen Karikaturenpreis, in dem auch die Siegerkarikaturen aus den vergangenen 20 Jahren zu sehen sind, ist ab Montag im Pressehaus an der Martinistraße, den regionalen Zeitungshäusern und im Buchhandel zum Preis von 19,90 Euro erhältlich.