Bremen. Der Mann war ein Hedonist. Zumindest fiel er ein ums andere Mal als, nun ja, Naschkater auf. Von Kindesbeinen an – und mit unverkennbarem Faible für Bremer Spezialitäten: "Fräulein Heinemeyers Babbeler schmeckt herrlich", schreibt Friedo Lampe, damals gerade mal süße 17, am 21. Juli 1917 an seinen Jugendfreund, den späteren Künstler Walter Hegeler. "Ich hatte neulich zufällig Deinen Brief mit einer Stange Babbeler in der Tasche. Der Babbeler wurde weich und backte an dem Brief. Sogar Deine Buchstaben gönnen mir noch nicht den Babbeler!"

Es sollte noch einige Jahre dauern, bis Lampe (1899-1945), Spross einer gutbürgerlichen Kaufmannsfamilie, Buchstaben so sehr schätzte wie Babbeler. Und doch ist bereits der Korrespondenz des Heranwachsenden anzumerken, dass da jemand im Begriff ist, ein formidables Gespür für Fügungen (und Fallstricke) der deutschen Sprache zu entwickeln. Etwa in diesem – undatierten – Schreiben aus Kindertagen, für das Thomas Ehrsam, Herausgeber der just erschienenen "Briefe und Zeugnisse" (zwei Bände, Wallstein, Göttingen. 1109 Seiten, 59,90 €) ein Alter des Verfassers von allenfalls sieben Jahren veranschlagt: "Liebe Mutter! Es ist sehr schön hier ohne Frieda. War Georg auch nicht neugierig? Es ist aber kalt in Bremen. Ich kriege jetzt immer ein Sonnenbad. Oben ist ein Schornstein und darüber ist ein Thermometer und daneben ist noch ein Schornstein und da drunter wird angesteckt. Und mein Bein kommt in den Kasten und wird festgebunden und ich sitze auf Herrn Doktors Stuhl und das ist sehr gemütlich."

Fantastischer Flow

Was der Dreikäsehoch in diesem frühen Brief – dem drittplatzierten in Thomas Ehrsams chronologisch verfahrender Sammlung – in Worte zu fassen versucht, ist nichts Geringeres als der Versuch, die Therapie einer chronischen Einschränkung zu beschreiben. Denn Moritz Christian Friedrich Lampe, geboren im alten Hafenviertel von Bremen-Walle, lahmte lebenslänglich – und litt daran. Nicht augenfällig, aber ex negativo manifest in seinen Dichtungen. Seine Gehbehinderung rührte von einer Kindheitserkrankung namens Knochentuberkulose her. Zeitgenossen beschreiben ihn zwar als schwerfällig, ja täppisch. Doch der fantastische Flow, den seine literarischen Texte entwickeln, zeugt davon, dass er diesen Hemmschuh auf dem Schauplatz der Schrift virtuell überwunden hat. Denn Lampes Prosa, die sich filmischer Techniken wie Gleiten und Schweben, Zoomen und Fliegen bedient, atmet eine Leichtigkeit, die das Handicap und alle Erdenschwere im Wunscherfüllungs(t)raum der Texte ablegt. Die Magie seines Werks, das der literarischen Fantastik zuzurechnen ist, speist sich nicht zuletzt aus der autobiografischen Motivation, Hinken und Humpeln, Schlurfen und Nachziehen des Beines – und sei es noch so geringfügig – zu überwinden.

Schreiben als Therapie? Bei Lampe ein Ding der Möglichkeit. Denn der Bremer, der von seiner ersten Anschrift in Walle – Bülowstraße 12 – mit seiner Familie in die Altonaer Straße und später an den Osterdeich umsiedelte, warf durch körperliche Bewegung, vor allem aber durch geistige Wendigkeit, so manchen biografischen Ballast ab. Das sollte auch für den Ort gelten, an dem er geboren und beschult wurde (Oberrealschule an der Dechanatstraße). Denn der Bildungsnimmersatt, der in den 20er-Jahren in Heidelberg und Freiburg, Leipzig und München Kunstgeschichte, Philologie und Philosophie studierte, kehrte, einmal intellektuell flügge geworden, ungern von den weltläufigen Akademien nach Bremen zurück. Dort verdingte sich der bibliophile Alleskönner bis Anfang der 1930er-Jahre als Lektor im Schünemann-Verlag – und arbeitete zudem als Kunstkritiker für „Bremer Nachrichten“ und „Weserzeitung“.

Doch seine Unrast war stärker als seine Lust auf ein geordnetes Leben; überdies vermisste er in seinem unmittelbaren Umfeld den intellektuellen Austausch. Bereits im November 1928 hatte Friedo Lampe in einem Brief an Walter Hegeler lamentiert: "Es kann sein, dass ich fürs erste, um nur mal etwas zu tun zu haben – eine bescheidene Stellung bei Schünemann oder an der Weserzeitung annehme, die ich dann als 'Sprungbrett', wie alle das nennen benutzen kann. Lange möchte ich nicht in Bremen bleiben; das ist hier nichts mehr für mich."

Doch erst nachdem Schünemanns "Monatshefte" der Weltwirtschaftskrise zum Opfer fielen und Lampe in Stettin eine Ausbildung zum Bibliothekar absolviert hatte, kehrte er – inzwischen Anfang 30 – seiner Geburtsstadt endgültig den Rücken. 1932 wechselte er zu den Bücherhallen in Hamburg. Ein Jahr später erschien bei Rowohlt sein Debütroman "Am Rande der Nacht", den die Nazis wegen homoerotischer Anklänge und saftiger Beschreibungen der Bremer Halbwelt konfiszierten. 1934 zog Lampe nach Berlin. Und schrieb und schrieb. Etwa den Roman „Septembergewitter“, der stilistisch zu seinem Meisterstück wird.

Thomas Ehrsam tut gut daran, die opulente Korrespondenz Lampes in Privat- und Verlagskorrespondenz zu unterteilen. Eminent produktiv war Lampe auch, was Texte zu Literatur und Kunst anbelangt. Ein sorgsam erstellter Kommentarteil sowie ein bündiges biografisches Nachwort runden eine verdienstvolle Publikation ab, die eine veritable Wegmarke zur Erschließung des Werkes von Friedo Lampe darstellt.