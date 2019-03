Anna-Louise Weihrauch spielt "Baby" in der Show Dirty Dancing, die aktuell wieder durch Deutschland tourt. (Jens Hauer)

Anna-Louise Weihrauch: Bis jetzt noch nicht, erst heute Abend wieder in der Show. Die Melone besteht aber eigentlich auch aus Styropor und wurde von einem Bühnenausstatter gebaut.

Ich glaube, es ist eine zeitlose Geschichte, die einfach nur nicht 2019 sondern 1963. Es gibt immer noch Familien, die in Ferien-Familien-Hotels fahren, in denen man sich als Kind abkapselt von seiner Familie, erwachsen wird, die erste Liebe erfährt. Die Zeit, wo man Probleme mit den Eltern hat und beginnt, sich selber zu finden. Ich glaube, jedes junge Mädchen kann sich damit identifizieren. Dadurch spricht die Geschichte so viele Menschen an. Und es schwingt noch ein anderes Thema mit: Die Hauptfigur kümmert sich um Menschenrechte, will etwas bewegen in der Welt. Ein Thema, das auch für heutige Generationen aktuell ist.

Die Bühnenversion ist wie der Film. Die Show ist ja auch kein Musical. Sonst müsste ich als „Baby“ ja auch noch singen. Das ist einfach nicht möglich. Ich lerne ja als junges Mädchen Tanzen. Es wäre komisch, wenn „Baby“ auch noch singen würde. Das will wahrscheinlich auch keiner hören, das Publikum will ja, das sie mit Johnny tanzt. Von daher sind wir der Geschichte zu hundert Prozent treu. Wir können natürlich keinen 90-Minuten-Film in zwei Stunden packen, weil wir auf der Bühne in der Zeit nicht so viele Bilder produzieren können. Aber die ganze Hauptstory ist dabei. Dass „Baby“ sich für Menschenrechte einsetzt, wird in der Show sogar noch ein bissschen mehr platziert.

Ich spiele seit vier Jahren die Erstbesetzung von „Baby“ auf Tour. Und ich habe tatsächlich bereits vor zehn Jahren das erste Mal „Baby“ am Theater am Potsdamer Platz gespielt. Mittlerweile kann ich die Hebefigur also relativ gut.

Wahrscheinlich wäre es bei den beiden wie im wahren Leben auch nicht einfach gewesen. „Baby“ war ja auch ein bisschen jünger als Johnny, und er lebte ein ganz anderes Leben als sie. Sie wollte studieren gehen. Auch in der jetzigen Zeit würde es da wohl zu Dramen kommen. Die machen aber ja jede Story und jeden Film auch interessanter.

Ich habe für meine Musicalausbildung mein Abi hingeschmissen und wollte unbedingt weg. Ich bin nach Hamburg gegangen, habe die Ausbildung gemacht und irgendwie hat sich alles gefügt. Ich betitel mich aber nicht als klassische Musicaldarstellerin, weil ich nebenbei schon immer andere Sachen gemacht habe. Seit zehn Jahren unterrichte ich Pilates, und ich arbeite bis heute nebenbei im Familienunternehmen meines Vaters und Großvaters. Musical ist eine Leidenschaft, aber es ist nicht alles von mir.

Das Gespräch führte Alexandra Knief.

Zur Person

Anna-Louise Weihrauch

hat ihre Ausbildung zur ­Musicaldarstellerin an der Stage School in Hamburg absolviert, hatte danach verschiedene Engagements in Berlin. Seit 2014/2015 spielt sie die Rolle der Frances „Baby“ Housemann in „Dirty Dancing“.

Weitere Informationen

„Dirty Dancing – Das Original live“ ist vom 5. bis zum 7. März um 19.30 Uhr im Metropol-Theater zu sehen. Tickets gibt es unter anderem bei Nordwest-Ticket.