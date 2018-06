Sage und schreibe 14 Jahre hat das anarchische Komödiantengespann Badesalz keine CD mehr herausgebracht. "Mailbox-Terror" heißt der jüngste Streich der hessischen Humoristen Henni Nachtsheim und Gerd Knebel. Besagter Terror zieht sich leitmotivisch durch das ganze Werk – Irrläufer und irre Anliegen inbegriffen. Beispielsweise in Gestalt eines Regisseurs, der Nachtsheim als Darsteller für den Pornofilm "Der Sex-Reaktor des Dr. Plutonium" gewinnen will, der im – abgeschalteten – AKW Biblis spielen soll. An diesem Freitag erscheint die gewitzte CD, im nächsten Jahr will das Gespann mit dem neuen Material auf Tour gehen. Hoffentlich lassen die Spaßguerilleros bis zur nächsten Veröffentlichung weniger Zeit verstreichen. HENDRIK WERNER

Weitere Informationen

Badesalz: Mailbox-Terror. Label: Frau Batz (Indigo).