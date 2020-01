Barbara Honigmann wurde in Ostberlin geboren und lebt in Straßburg. (Peter Hassiepen)

Bereits 1991 hat sich Barbara Honigmann in einem Buch mit ihrem 1984 gestorbenen Vater beschäftigt. Damals, vor 29 Jahren, denkt sie an seine Beerdigung in Weimar zurück und an all die Begegnungen. Es mögen vielleicht viele gewesen sein, nah davon war keine. Die Erzählerin von „Eine Liebe aus dem Nichts“ verortete sich damals in Paris. Nun hat sich Barbara Honigmann, die im vergangenen Jahr 70 Jahre alt geworden ist und in Straßburg wohnt, erneut literarisch mit „Georg“ befasst. So lautet auch der schlichte Titel ihres schmalen Bandes, für den sie an diesem Montag mit dem Bremer Literaturpreis ausgezeichnet wird.

Es ist das Porträt eines Menschen, in dessen Biografie sich viele Wirren des 20. Jahrhunderts spiegeln. Von jemandem, der vieles war und sein wollte, aber nirgendwo so richtig dazugehörte und darüber depressiv wurde. Und natürlich schwingt in „Georg“ immer auch die Lebensgeschichte der (auf-)schreibenden Tochter mit, die sich mehr und mehr vom Vater absetzt.

Georg Honigmann wird 1904 in eine assimilierte jüdische Familie hineingeboren, er ist ein Bildungsbürger, der einen Hang zur Boheme entwickeln wird. Vor den Nazis flieht der Journalist nach England, er findet dort über seine erste Frau zum Kommunismus. Das ist eine seltsame Entwicklung für jemanden, der schnelle Autos und jene Modernität liebt, die alles Amerikanische für ihn bedeutet. Und der auf der Odenwaldschule einen Kanon mit Altgriechisch und Literatur schätzen gelernt hat, solide humanistische Kost, die zu den Vereinfachungsstrategien des sozialistischen Agitprop so gar nicht passen will. Später wird er sagen, er sei eigentlich „nie über Hesse hinausgekommen“.

Spionage für den KGB

Und dann das: Obwohl er England liebt, dieses Land, das dem Emigranten Schutz vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten bietet, spioniert Georg Honigmann für den KGB. Da ist er schon zum zweiten Mal verheiratet, mit „Litzy“, die eigentlich Alice Kohlmann hieß. Auch für sie ist es die zweite Ehe, nach einer Verbindung mit dem berühmt-berüchtigten Doppelagenten Kim Philby. „Litzy“ ist auch die Mutter der Ich-Erzählerin, die sich im Buch „Anna“ nennt. Sie wird 1949 geboren, als die Eltern London verlassen haben und nach Weißensee, in den sowjetisch besetzten Sektor Berlins, gezogen sind. Auch ihrer Mutter hat Barbara Honigmann ein Buch gewidmet, das 2004 erschienene „Ein Kapitel aus meinem Leben“.

Leichte Abweichungen von der Norm autobiografischen Erzählens gönnt die Autorin sich in „Georg“ häufiger, sie entrücken die Biografie angenehm aus der Sphäre des Zeugnisgebenden ins allgemeingültige Romanhafte. Nicht nur erfundene Namen, auch die Struktur des Textes trägt dazu bei. Honigmann schreibt die Geschichte ihres Vaters nicht chronologisch, sondern quasi in Kreisen, es sind Bruchstücke, die mal glasklar Fakten wiedergeben, mal durchaus gefühlsbeladene Situationen schildern. Immer wieder laufen sie auf einzelne, sich wiederholende Motive zu.

Das schäbige Zimmer, in dem ihr Vater landet, nachdem seine dritte Ehe mit „der Schauspielerin“ (gemeint ist die Sängerin und Aktrice Gisela May, einer der Stars der DDR) gescheitert ist, ist ein solches Motiv. Der Satz der Tochter, „Papa, erzähl' weiter“ ist ein weiteres. Dieser erzählerische Ansatz wirkt mitunter wie eine lockere Plauderei der Tochter, wie ein ungeordneter Stream of Consciousness, doch Barbara Honigmann lässt ihr Buch nie ins Beliebige gleiten. Die gelernte Dramaturgin und Regisseurin behält immer alle Fäden in der Hand.

Rückzug in sich selbst

Immer deutlicher wird bei der Lektüre die zunehmende Entfremdung zwischen Vater und Tochter. Je älter „Anna“ wird, desto mehr stellt sie die das Engagement ihres Vaters für ein weiteres deutsches Unrechtsregime infrage, das bald Missliebige verschwinden lassen sollte, die zuvor des „Konformismus“ oder „Zionismus“ bezichtigt wurden. Darüber aber sprechen die Eltern nicht, so, wie zuvor schon mal in Deutschland geschwiegen worden war, als Menschen abgeholt wurden und nicht zurückkamen. Georg Honigmann, der die „Berliner Zeitung“, die „BZ“ sowie die Deutsche Presseagentur und später das Kabarett „Die Distel“ aufbaut, zieht sich in sich selbst zurück, als auch er in die Kritik gerät. „Richte, liebes Kind, Dein Leben heute so ein, dass Du nicht später sagen wirst, oh, hätte ich doch damals – wie es sich Dein armer Vater immer wieder sagt“ schreibt er spät an die Tochter.

