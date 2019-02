Nach der Oper ist vor der Oper: Loren Lang geht in Rente und freut sich auf ein Dasein als Zuhörer. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Andere ziehen sich bei eisigen Temperaturen eine Wollmütze über die Ohren, Loren Lang trägt auch zur Daunenjacke Cowboyhut. Der steht ihm, und eine Reminiszenz an seine Heimat ist er zudem. Loren Lang stammt aus Bellingham, Washington. Dort wurde er vor 65 Jahren geboren, und es ist sehr wahrscheinlich, dass er künftig wieder häufiger in ein Flugzeug mit Ziel USA einsteigt. Denn Lang beendet seine Karriere als Sänger nach 37 Jahren, 30 davon hat er am Theater Bremen verbracht. „Tja, ich gehe in Rente, ich bin in dem Alter“, sagt er lapidar. Und lächelt fein dazu. Das tut er oft.

Lang ist keiner, der ein großes Gewese um sich macht. Doch er freut sich, dass das Theater ihm zu Ehren Sebastian Hartmanns Inszenierung der Wagner-Oper „Der fliegende Holländer“ für einige Vorstellungen in den Spielplan nimmt: „Da machen sie etwas Schönes für mich“. Lang hat in dieser großartigen, waschechten Horrorshow ursprünglich die Partie des Daland gesungen. Nun übernimmt er die Rolle des Holländers, der so lange unerlöst über die Weltmeere ziehen muss. „Die wollte ich immer singen“, sagt er und schiebt hinterher, dass ihn das Mystische sehr fasziniere. Der „Holländer“ sei als Figur nicht so recht zu fassen, es brauche Zeit, ihn sich zurechtzulegen. Noch einmal Wagner zu singen, sei zudem ein guter Schlusspunkt hinter einer so langen Karriere, quasi eine Art Abschlusszeugnis für eine gereifte Stimme: „In Wagner muss man hineinwachsen“.

Loren Lang hat die meiste Zeit seines Sängerlebens in Deutschland verbracht. Seine Ausbildung hat er in den USA begonnen und an der Hochschule für Musik und Theater Hannover beendet. An den Theatern in Würzburg und Braunschweig war er zunächst engagiert, „das war auch eine gute Zeit, die Inszenierungen waren eher konventionell, aber auch das hat ja seine Berechtigung“, erinnert er sich. Und daran, dass er einige der Opern auf Deutsch gesungen habe und nicht in der Originalsprache. Für die Sänger sei das mühsame Lernen der Partie anhand der Phonetik entfallen – denn während Italienisch noch eine gängige Fremdsprache für Opernsänger sei, sehe das bei osteuropäischen Sprachen oft anders aus, sagt Lang. Aber auch für das Publikum sei das ganz angenehm gewesen – das lästige Hin- und Herschauen zwischen Übertiteln und dem Geschehen auf der Bühne sei entfallen.

1989 wechselte Loren Lang ans Theater Bremen, Intendant war der junge Tobias Richter. Auf ihn folgten Hans-Günther Heyme, Klaus Pierwoß, Hans-Joachim Frey und derzeit Michael Börgerding. Lang hat diverse Chefs erlebt, und quasi alles gesungen, was man in seinem Facht so singen kann. In meistens spannenden Inszenierungen, findet er. Jetzt mal nicht lange grübeln, sondern spontan die nennen, die besonders eindrucksvoll waren – welche sind das? Lang nickt, das geht. Johann Kalitzkes Dante-Oper „Inferno“ kommt ihm in den Sinn, eine Uraufführung, 2005 in der Ära Pierwoß. Lang verkörperte einen namenlosen Mächtigen, der als Pluto, Minotaurus, Charon oder Odysseus in Erscheinung trat.

In der Ära Richter sang Lang bei einer Palestrina-Messe in Unser Lieben Frauen mit, „das war ein berührendes Erlebnis, der Raum verströmte so viel Atmosphäre“. Aber eigentlich, Lang lächelt einmal mehr, „haben wir so unglaublich viele tolle Sachen gemacht“. Die Titelrolle in Lortzings „Zar und Zimmermann“ hat er gesungen, den Golaud in Debussys „Pélleas und Mélisande“, den Kurwenal in Wagners „Tristan“, zwei Mal Mozarts „Figaro“. Seine Lieblingsrolle ist und bleibt der brutale Polizeichef Scarpia in Puccinis „Tosca“ - „weil man alles da rauslassen kann, was es im Leben so gibt“. Seit 2012 darf Lang sich übrigens Kammersänger nennen, eine Auszeichnung für das Lebenswerk. Das muss man wissen, er würde das von sich aus nie erwähnen. Loren Lang lobt lieber Kollegen. Beispielsweise Regisseur Marco Štorman, der ihm in der aktuellen Inszenierung von Bergs „Lulu“ den Schigolch als gewichtigen und facettenreichen Part entwickelt hat: Wie ein Marionettenspieler zieht Lang die Fäden.

Demnächst ist also Schluss, und wenn der exakte Zeitpunkt da ist, wird sicher die eine oder andere Träne fließen. Langweilig wird Loren Lang aber sicher nicht. Ein großer Vorteil des Sänger-Ruhestands: „Dann kann ich mir endlich Operninszenierungen anschauen, ohne zu überlegen, wie ich die Partie gesungen hätte“. Und auch mit der ständigen Angst um die Stimme und deren Verfasstheit sei es dann vorbei. Es warten auf ihn seine Motorräder, mit denen er in den USA durch die Plains brausen wird, er will angeln und Ski fahren. Und natürlich mehr mit seiner Familie unternehmen, mit seiner Frau und den vier Kindern. Sohn Sean ist ein bisschen in die Fußstapfen des Vaters getreten. Er singt zwar nicht, aber er spielt Schlagzeug und Klavier in der Folkrock-Band „Versengold“.

Weitere Informationen

„Der fliegende Holländer“ von Richard Wagner. Wiederaufnahme: 17. Februar, 18 Uhr, 24. Februar, 19.30 Uhr, 15. März, 19.30 Uhr, 31. März, 18 Uhr, 21. April, 18 Uhr.