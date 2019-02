Blick von oben auf die Böttcherstraße. Das Ensemble wurde von dem Architekten Bernhard Hoetger gebaut, der dem Expressionismus verpflichtet war. (Christina Kuhaupt)

Herr Schmidt, dieses Jahr wird 100 Jahre Bauhaus gefeiert. Auf der „Grand Tour der Moderne“, die zu Bauhaus-Stätten führt, ist Bremen mit der Böttcherstraße vertreten, die stilistisch so gar nichts mit den architektonischen Ideen des Bauhauses, mit Licht, Stahl oder Glasbausteinen zu tun hat. Wie erklären Sie sich das?

Frank Schmidt: Die „Grand Tour“ versucht, 100 Orte in Deutschland ausfindig zu machen, die wichtig für die Moderne der Architektur sind. Die Böttcherstraße ist als Gesamtkunstwerk aufgenommen worden, eine Idee, die auch am Bauhaus propagiert wurde. Das Einzigartige ist und bleibt: Mit Ludwig Roselius hatte ein Mäzen die Vision und die finanziellen Kapazitäten, eine komplette Straße in der Innenstadt Bremens zu erwerben und sie nach seinen Vorstellungen mit gotischen, romanischen und expressionistischen Stilelementen umbauen zu lassen – also in Baustilen, die für ihn norddeutsch waren. Die Böttcherstraße ist somit ein Baudenkmal besonderer Güte. Entstanden ist sie zudem in den 1920er-Jahren, das war ja die große Zeit des Bauhauses.

Also eigentlich handelt es sich eher um eine ideelle Würdigung.

Ja, Menschen, die sich für das Bauhaus, seine Zeit oder dessen Einfluss interessieren, werden durch die „Grand Tour“ angeregt, auch nach Bremen zu fahren. Wir sind stolz darauf, dass wir von der Jury ausgewählt wurden, ohne dass wir uns eigens bewerben mussten. Und schaut man sich an, was damals hier stattgefunden hat, passt die Böttcherstraße nicht nur als gebaute Idee ins Bild.

Wie meinen Sie das?

Bauhaus bedeutete ja auch, verschiedene Ansätze modernen Lebens zusammenzuführen, auch die Ideen der Lebensreformbewegung haben eine Rolle gespielt, genauso wie eine neue Auffassung von Werbung. Im Himmelssaal fanden Tanzaufführungen statt, es gab einen Saal für Gymnastik, aber auch Verkaufsräume für Kaffee Hag und Werkstätten mit angeschlossenen Verkaufsräumen. Die ganze Straße war im Grunde genommen eine grandiose Werbemaschine für Roselius und Kaffee Hag. Hinter der altertümlich anmutenden Fassade der Böttcherstraße ging es also sehr modern zu.

Was bedeutet die Erwähnung der Böttcherstraße auf der „Grand Tour“ denn konkret: Gibt es Extra-Angebote für Bauhaus-Touristen?

Es gibt einen Multimedia-Guide bei uns, der die Straße erklärt, und über das Böttcherstraßen-Archiv oder die Touristik-Zentrale kann man Führungen buchen. Am Tag des Denkmals am 8. September werden wir eine eigens konzipierte Führung anbieten, das war es dann aber auch. Da gibt es in Bremen andere Orte, die konkreter mit dem Bauhaus zu tun haben, das Wilhelm-Wagenfeld-Haus beispielsweise, dass eine Ausstellung zu den Leuchten von Wilhelm Wagenfeld anbieten wird. Für Ludwig Roselius war übrigens Paula Modersohn-Becker der Inbegriff der modernen Künstlerin.

Da passt es ja, dass Sie Ihrer Namenspatronin im September dieses Jahr eine große Ausstellung widmen.

Das wird unsere aufwendigste Ausstellung dieses Jahr. Wir werden 40 bis 45 der ungefähr 60 Selbstporträts zeigen, die Paula Modersohn-Becker zwischen 1897 bis 1907 geschaffen hat, und zwar unter dem Titel „Ich bin ich“. Interessanterweise sind ihre Selbstporträts noch nie zuvor zu einer Ausstellung zusammengestellt worden. Wir bekommen das hin, weil wir neben zahlreichen Leihgaben aus Museen und Privatsammlungen auch über die Paula-Modersohn-Becker-Stiftung an viele Werke, auch an Zeichnungen und Skizzen, herankommen. Das wichtigste Selbstbildnis, das sie am sechsten Hochzeitstag zeigt, befindet sich bei uns. Im Katalog zur Ausstellung werden darüber hinaus alle Selbstbildnisse zu sehen sein.

Heute wäre Paula Modersohn-Becker eine waschechte Selfie-Königin, oder?

Das ist anzunehmen. Es gibt ja einige Künstler, die sich häufig selbst dargestellt haben, Rembrandt, Max Beckmann, Egon Schiele beispielsweise. Aber wenn man bedenkt, dass Paula Modersohn-Becker quasi nur zehn Jahre lang gemalt hat, ist die Zahl 60 schon enorm. In den Jahren, in denen sie sich stark mit sich selbst auseinandergesetzt hat, mit ihrer Rolle als Künstlerin, Frau und Mutter, sind sehr viele Bilder entstanden. An „Selbstbildnis am sechsten Hochzeitstag“kann man das gut nachvollziehen: Da war sie in Paris, hatte sich gerade von Otto Modersohn getrennt. Da hat sie diese Worte gesagt: „Und nun weiß ich gar nicht, wie ich mich unterscheiden soll. Ich bin nicht Modersohn und ich bin auch nicht mehr Paula Becker. Ich bin ich, und ich hoffe es immer mehr zu werden“.

Überhaupt steht das Museum dieses Jahr im Zeichen von Künstlerinnen. Ihre aktuelle Ausstellung dreht sich um die Fotografin Eva Besnyö, im Mai zeigen Sie Werke von Bildhauerinnen. Diese künstlerische Profession war für Frauen lange Zeit noch schwieriger zu erlernen und auszuüben als Malerei.

Das hat den Grund, dass es Frauen erst nach dem Ersten Weltkrieg möglich war, die Kunstakademien mit ihren Aktklassen zu besuchen, sie mussten keine Umwege mehr gehen wie in den Jahren zuvor. Einige Frauen waren dann in der Weimarer Republik gleich sehr erfolgreich, Renée Sintenis zum Beispiel oder Käthe Kollwitz. Aber es gab auch sehr viele, die weniger bekannt waren, für die sich Galerien und Museen nicht interessiert haben. Oft haben Frauen sich dann von der Bildhauerei verabschiedet, wenn sie geheiratet haben. Das ist heute zum Glück anders, auch das wird die Ausstellung thematisieren. Wir werden Werke von Isa Genzken zeigen, die auch schon im Museum of Modern Art ausgestellt hat.

Diese Ausstellung ist die erste Kooperation des Paula-Modersohn-Becker-Museums mit dem Gerhard-Marcks-Haus. Warum?

Weil die Schau – 100 Werke von 50 Künstlerinnen – zu groß für unsere Räumlichkeiten ist. Ich finde aber auch die Idee gut, eine Ausstellung gleichberechtigt in zwei Bremer Museen zu zeigen. Mal sehen, ob wir die jeweilige Besucherklientel auch in das andere Haus locken können. Es wird ein Kombiticket geben, dass länger als einen Tag gültig ist, so dass man sich mit dem Besuch nicht beeilen muss.

Das Gespräch führte Iris Hetscher.

Zur Person

Frank Schmidt

ist seit drei Jahren Direktor der Museen Böttcherstraße, zuvor war er fünf Jahre lang wissenschaftlicher Direktor der Kunsthalle Emden. Der 47-Jährige ist Kunsthistoriker.

Zur Sache

Ausstellung im Wagenfeld-Haus

Wenn ein Museum in Bremen ganz direkt etwas mit dem Bauhaus zu tun hat, dann ist es das Wilhelm-Wagenfeld-Haus an der Kulturmeile, in dem die gleichnamige Stiftung ihren Sitz hat. Wagenfeld war Schüler des Bauhauses in Weimar und einflussreicher Produktgestalter. Von ihm stammt unter anderem die berühmte Tischleuchte von 1924. Sie steht im Zentrum einer Ausstellung, die vom 23. Mai bis zum 27. Oktober zu sehen sein wird. „Wagenfeld: Leuchten“ will auch ergründen, wie die Bauhausidee sich in den 1950er- bis 1970er-Jahren im Werk des Designers weiterentwickelt hat.