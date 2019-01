David Sheff (rechts, Steve Carell) will seinem Sohn Nic (Timothée Chalamet) helfen, weiß aber nicht wie. (Francois Duhamel)

Bremen. „Ein Rückfall ist Teil der Genesung“, sagt die Ärztin der Entzugsklinik ganz beiläufig zu David Sheff (Steve Carell), als sie diesem am Telefon mitteilt, dass sein drogenabhängiger Sohn verschwunden ist. „Genauso gut könnte man sagen, Abstürze gehören zur Pilotenausbildung!“, schmettert dieser zurück, bevor er sich voller Sorge auf die Suche nach seinem Sohn Nic (Timothée Chalamet) macht.

David Sheff kommt es vor, als sei es erst gestern gewesen, dass er und Nic zusammen surfen waren oder gemeinsam im Auto laut Rocksongs schmetterten. Gleichzeitig scheinen Welten zwischen dieser Zeit und dem Jetzt zu liegen, in dem Nic von Marihuana, über Crack und Ecstasy bis hin zu Crystal Meth schon so ziemlich alles durch hat, was der Drogenmarkt hergibt und im Auto nicht mehr singt, sondern sich höchstens völlig zugedröhnt übergibt.

Immer wieder machen vergleichende Rückblenden aus Davids Sicht klar, was für schöne Vater-Sohn-Zeiten sie einst hatten und was aus diesen geworden ist. Und immer wieder fragt sich der verständnisvolle und einfühlsame Familienvater, ob er etwas falsch gemacht hat und wie er seinem Sohn helfen kann.

Klinikaufenthalte, cleane Zeiten, Rückfälle, Klinikaufenthalte – der Zuschauer wird bei „Beautiful Boy“ hineingezogen in einen scheinbar auswegslosen Teufelskreis. An einem Tag ist Nic der kluge, charmante Vorzeigesohn, der seine zwei kleinen Halbgeschwister liebt, gerne zeichnet und sich für Literatur interessiert. Am nächsten Tag ist von all dem nichts mehr zu erkennen. Die Sucht macht Nic zum aufbrausenden, unzurechnungsfähigen Junkie, der sogar seine Familie beklaut, um an Stoff zu kommen.

Das Thema Drogensucht in der Familie scheint aktuell im Trend zu liegen. Erst vor zwei Wochen erschien mit „Ben is Back“ und Julia Roberts in der Hauptrolle ein Film mit sehr ähnlicher Thematik. Im Fall von „Beautiful Boy“ (betitelt übrigens nach dem gleichnamigen Lied von John Lennon, das David seinem Sohn einst zum Einschlafen sang) ist die Geschichte allerdings keine fiktive, sondern eine autobiografische. Es ist die gelungene Verfilmung zweier Buchvorlagen von David („Beautiful Boy“) und Nic („Tweak“) Sheff, die beide ihre Sicht auf die Jahre der Drogensucht niedergeschrieben haben. Regie führte der oscarnominierte Regisseur und Drehbuchautor Felix van Groeningen („The Broken Circle“), das Drehbuch schrieb er zusammen mit Luke Davies, der auch für das 2017 gleich sechsfach oscarnominierte Drama „Lion – Der lange Weg nach Hause“ verantwortlich ist.

Zu den Produzenten des Filmes gehört unter anderem Schauspieler Brad Pitt. Es ist vor allem van Groeningens empathische Darstellung aller Beteiligten, ganz ohne Positionierung, Wertung oder gar Verurteilung, die den Film zu etwas besonderem macht.

Und auch vor der Kamera ist der Film großartig besetzt: Nachwuchsschauspieler Timothée Chalamet räumte 2017/2018 bereits mit seiner tragenden Rolle im oscarnominierten Film „Call Me By Your Name“ unzählige Preise ab und überzeugt auch mit seiner (Neben-)rolle in „Beautiful Boy“. Der 23-jährige Schauspieler mit amerikanischen und französischen Wurzeln wird sicherlich auch in den kommenden Jahren noch von sich reden machen.

Herzzerreißende Achterbahnfahrt

Für Steve Carell, der ja eher für Komödien wie „Crazy, Stupid, Love“ oder „Jungfrau (40), männlich, sucht …“ bekannt ist, ist die Rolle des verzweifelten Familienvaters eine ungewöhnliche. Schon im Drama „Foxcatcher“ von 2015 schlug Carell ernstere Wege ein. Und das steht ihm überraschend gut. Schuldgefühle, Sorge, Kampf, Misstrauen, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Resignation – der Zuschauer wird mitgenommen auf eine herzzerreißende, teils schwer anzusehende Achterbahnfahrt der Gefühle. Er hofft mit David Sheff und der Familie und genauso leidet er auch mit ihr.

Realistisch, bewegend und sehr emotional verkörpern Carell und Chalamet ein Vater-Sohn-Gespann, dass auch in den schwersten Zeiten, die das Leben bereithält, zueinander steht. „Alles auf der Welt“, flüstern sich die zwei Männer bei jedem Abschied im Film zu. Denn so sehr, das hat David Nic einmal gesagt, als dieser noch ganz klein war, liebe er ihn. „Beautiful Boy“ transportiert diese bedingungslose Liebe und ist ein Film, der unter die Haut geht und noch lange in Erinnerung bleibt.