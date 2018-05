Man ahnt: Martin Beck nimmt sein Metier sehr ernst. Seit 1998 ist Peter Haber in der Rolle des Kommissars zu sehen. (Zdf_Bengt_Wanselius)

Bremen. „Beck ist back“. Dieser ohnehin nur mäßig lustige Kalauer entfährt einem vormaligen Kollegen von Ex-Kommissar Martin Beck (Peter Haber), nachdem der Neu-Ruheständler bereits einen Namensscherz auf seine Kosten hat hinnehmen müssen: Als er nämlich am Empfang der Stockholmer Mordkommission gleich zweimal – buchstabengenau! – seinen Namen genannt hat, stellt ihm der Pförtner einen Besucherausweis aus, der auf Martin Bäck lautet. Wild ist der Norden, schwer ist der Beruf.

Merke: Beck mag back sein in der ersten von vier Folgen der sechsten Staffel der schwedischen Krimiserie (erschienen bei Edel Germany). Amüsiert aber ist er nicht. Weder über seinen neuen Status noch über den damit verbundenen Prestigeverlust. Vielleicht ist das der Grund, warum er dem Nachrichtendienst mit einer Recherche zu einem möglichen Dschihadisten aushilft. Zur gleichen Zeit fahndet seine alte Abteilung um den Rotbart Steinar Hovland (Kristofer Hivju) nach einem verschwundenen Mädchen. Als sich die Fälle kreuzen, ist Beck endgültig back. Zum Wohlgefallen der getreuen Zuschauer, die der Serie seit 1998 folgen. Die hat sich zwar längst von der literarischen Vorlage entfernt, Per Wahlöös und Maj Sjöwalls Dekalog „Roman über ein Verbrechen“ (1965-1975), ist aber ein spannender Hingucker geblieben.

Beste skandinavische Thriller-Unterhaltung bietet auch „Follow the Money“ (Edel Germany) mit Nikolaj Lie Kaas und Natalie Madueño in den Hauptrollen. Die dänische Serie, verantwortet von den Machern von Borgen“ und „Kommissarin Lund“, spielt im Managermilieu der Branche, die sich mit alternativen Energien befasst. Statt Träumern von einer besseren Welt finden sich in diesem Zweig knallharte Geschäftsleute, die notfalls über Leichen gehen. Apropos Lund: Netflix hat eine vierte Staffel von „The Killing“ produziert, dem US-Ableger der dänischen Erfolgsserie, die unwiderruflich enden musste, nachdem das Skript vorsah, dass die zuvor integre Polizistin ihrerseits zur Mörderin wird.

Die abschließende Staffel der US-Version, erschienen bei Pandastorm/Studiocanal, profitiert von einem vorzüglichen Plot und dem differenzierten Spiel der Hauptdarsteller Mireille Enos und Joel Kinnaman.