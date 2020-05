Waldemar Otto bei einem Gespräch zu seinem 90. Geburtstag im vergangenen Jahr. (Christian Kosak)

Waldemar Otto ist im Alter von 91 Jahren am Freitag in Worpswede gestorben. Das teilte Arie Hartog, Direktor des Gerhard-Marcks-Hauses, am Montag mit. „Waldemar Otto war einer der Bildhauer, die sich im Konflikt zwischen gegenständlicher und ungegenständlicher Kunst, der die 1950er- und frühen 1960er-Jahre prägte, ohne Wenn und Aber für die Figur entschieden“, schreibt Hartog in seinem Nachruf.

Seit Jahrzehnten zählte Waldemar Otto zu den bedeutendsten Bildhauern hierzulande. Mehr als 750 Bronzeskulpturen hat der Worpsweder angefertigt, die auf der ganzen Welt ausgestellt werden oder fest im Stadtbild verankert sind. In Bremen sind unter anderem bekannte Kunstwerke von ihm der „Neptunbrunnen“ auf dem Domshof, „Agamemnon“ auf dem Präsident-Kennedy-Platz oder „Massensport“ auf dem Universitäts Boulevard.

Kunst könne etwas über das menschliche Dasein aussagen und Zeitgrenzen überspringen, so Hartog. Die Idee einer Gegenwartskunst sei Otto ein Graus gewesen. „Otto wollte Werke schaffen, die auch in einem zukünftigen Hier und Heute Bedeutung haben und das könne nur die gegenständliche Kunst. Er verwies selbstbewusst auf Goya, Picasso und Rodin als Künstler, deren Werke immer noch berühren“ heißt es im Nachruf weiter.

Otto wurde am 30. März 1929 in Petrikau in Polen geboren. Unter der Herrschaft der Nationalsozialisten geriet die Familie unter Druck und floh nach Halle an der Saale. Nach dem Abitur begann er in Berlin an der Hochschule das Studium der Bildhauerei. Er wurde Meisterschüler bei Alexander Gonda, der sich ganz den abstrakten Tendenzen verschrieb, aber seinem Schüler das figurative Arbeiten nicht verwehrte.

Über 20 Jahre lang hatte Otto eine Professur für Bildhauerei an der Hochschule für Gestaltung in Bremen und prägte den Begriff der Bremer Bildhauerschule.