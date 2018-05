Zusammen mit dem zwölfjährigen Atari wehren sich die auf eine Müllinsel verbannten Hunde gegen ihr ungerechtes Schicksal. (dpa)

Ziemlich haarig kommt Scarlett Johansson in ihrem neuesten Film daher. Und auch von ihren Schauspielkollegen, darunter Bryan Cranston, Edward Norton oder Bill Murray, ist man derart viel Gesichts­behaarung nicht gewohnt. Aber so ist das eben, wenn man Synchronsprechertätigkeiten übernimmt und die Hauptfiguren des Films Hunde sind.

Viele bekannte Hollywood-Stars verliehen den bellenden Protagonisten in Wes Andersons („Durchgeknallt“, „Grand Budapest Hotel“) neuestem Werk „Isle of Dogs – Ataris Reise“ eine Stimme. Seine Premiere feierte der Film bei der Eröffnung der diesjährigen Berlinale, wo Anderson auch mit dem Silbernen Bären für die beste Regie ausgezeichnet wurde. Ab Donnerstag ist das Werk in Deutschland im Kino zu sehen.

ndersons Stop-Motion-Animationsfilm, der teils am Computer entstanden ist, aber auch mit von Hand gebauten Figuren gedreht wurde, tanzt aus der Reihe, verbindet eine gewisse Nostalgie mit futuristischen Elementen, bleibt dabei bewusst ruckelig und kantig. Mit Animationsfilmen im Stile von Walt Disney und Pixar hat Andersons Werk nichts zu tun. Und gerade das macht ihn so besonders und sehenswert.

Angesiedelt ist die Geschichte im Japan der Zukunft. Im „heute in 20 Jahren“ wie der Film gleich zu Beginn verrät. Es gibt zu viele Hunde in der Metropole Megasaki und diese sind zu großen Teilen von einer Grippe befallen, die auch Gefahren für den Menschen birgt. Also beschließt Bürgermeister Kobayashi, der aussieht wie das Klischee eines fleischgewordenen Mafiabosses und zudem auch noch ein bekennender Katzenliebhaber ist, dass alle Hunde nach Trash Island ausgesiedelt werden sollen, sprich: auf die Mülldeponie.

Kein Hund bleibt verschont, nicht einmal Spots, der Bodyguard-Hund seines zwölfjährigen Pflegesohns Atari. Dass Wissenschaftler einige Monate später ein Heilmittel für die Hundekrankheit entwickelt haben und auch eine Möglichkeit, ihre Population im Zaum zu halten, verschweigt der Bürgermeister der Bevölkerung. Die Hunde sollen bleiben, wo sie sind, lebendig oder noch besser tot.

Atari will das nicht hinnehmen und fliegt kurzerhand mit einem klapprigen Flugzeug nach Trash Island, um seinen besten Freund zurückzuholen. Dort hilft ihm das zusammengewürfelte Rudel um den Streuner Chief (im Original gesprochen von Bryan Cranston), Rex (Edward Norton), das einstige Sportmaskottchen Boss (Bill Murray), Duke (Jeff Goldblum) und Werbestar King (Bob Balaban).

Animierte Kritik

Während sich in der Stadt eine Gruppe Schüler (unter dem Kommando einer amerikanischen Austauschschülerin, was auf der Berlinale auch für empörte Stimmen sorgte) für die Hunde stark macht, müssen Atari und seine neuen Freunde es auf der Mülldeponie mit allerlei Gefahren aufnehmen.

Der Film ist eine animierte Kritik an falscher Politik, am Umgang des Menschen mit Tieren, genauso wie an seinem Umgang mit seiner Umwelt im Allgemeinen. Die Hunde werden zum Sinnbild für Intoleranz gegenüber Minderheiten, die Müllkippe gibt Ausblick auf die schon längst eingeleitete Zukunft unseres Planeten. Anderson hat einen Aufruf zu mehr Solidarität und Menschlichkeit geschaffen, der ohne erhobenen Zeigefinger auskommt und stattdessen auf Humor setzt.

Das beginnt schon mit dem Hinweis am Anfang des Filmes, dass die zweibeinigen Protagonisten in ihrer Muttersprache sprechen werden, jegliches Bellen allerdings ins Deutsche übersetzt wurde. Die Geschichte ist gespickt von so vielen kleinen Witzen und Details, dass man diese wahrscheinlich auch nach dem dritten Sehen noch nicht alle erfasst hat.

In Deutschland ist der Film ab sechs Jahren freigegeben. Dennoch handelt es sich bei „Isle of Dogs“ nicht um einen fröhlichen Kinder-Animationsfilm, sondern um einen teils auch sehr düsteren Streifen, der durchaus auch – vielleicht sogar insbesondere – Erwachsene anspricht. Themen wie Liebe und Freundschaft kommen dennoch nicht zu kurz, es ist für jeden etwas dabei. Und so kann zu „Isle of Dogs“ außer, dass er mit über 100 Minuten vielleicht einen Tick zu lang geraten ist, nichts Negatives gesagt werden. Ein gelungenes und außergewöhnliches Kinoerlebnis.