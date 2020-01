Ben Becker kommt nach Bremen. (FRITZ BRINCKMANN)

Ben Becker kommt nach Bremen. Der Schauspieler zeigt am 28. Februar 2020 seine Solo-Performance „Ich, Judas“ in der Liebfrauenkirche. Die Tickets sind im Internet und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich und kosten 35,35 Euro.

Becker sucht in seinem Stück nicht nur den ­Widerstand gegenüber Feindbildern, Vorverurteilungen und falschen Gewissheiten. Er spielt Judas genau dort, wo die Fragen des Glaubens und Zweifels, der Erlösung und Verdammnis ihren Ort haben: in einer Kirche. Seiner Performance liegt der Text von Walter Jens „Die Verteidigungsrede des Judas Ischariot“ zugrunde. Das ursprünglich nur für eine einmalige Aufführung geplante Programm erfährt seit der Premiere im November 2015 einen großartigen Zuspruch beim Publikum.